今年「2022-2023 FIRST 機器人大賽台灣選拔賽」中，位於林園石化工業區的林園國小，以「廢塑膠裂解煉油」為題，設計出收集漂浮塑膠垃圾的海上工作平台，利用回收垃圾來製造石油，兼具環保與保護地球資源，從全國68支隊伍中脫穎而出，勇奪團體總冠軍，將於4月代表台灣參加在美國休士頓舉行的世界機器人大賽。

由校長洪琮琪領軍，吳雅茹主任、蔡德暐教練與五、六年級的學生共同組隊的林園國小「急急如律令｣團隊，於本月11至12日在科工館登場的「2022-2023 FIRST 機器人大賽台灣選拔賽」上，以「廢塑膠裂解煉油｣為主要研究主題，花了將近半年的時間準備，終於一舉拿下國際賽台灣代表權。

林園國小「急急如律令｣團隊設計的「廢塑膠裂解煉油」一舉拿下FIRST機器人大賽台灣選拔賽團體總冠軍(高雄市教育局提供)

今年台灣選拔賽主題訂為「SUPER POWERED超能世代：能源大挑戰」，機器人表現共計有15道任務解題，包含水電大壩、智慧電網、能源儲存等；參賽隊伍必須設計、組裝機器人並編寫程式，在2分30秒的競賽中全自動化地完成任務，從場地中的不同來源收集能源，再分配運送至指定的區域以進行儲存或消耗，林園國小學生是以滿分的完美表現完成三次挑戰賽。

林園國小在比賽創新研究部分，位處林園鄰近石化工業區，因此選擇以石化工業為研究方向，並直接到中油參訪，與工程人員進行研討。團隊以「廢塑膠裂解煉油」這項技術為主軸，提出直接在海上設計一個工作平台收集四處漂流的塑膠垃圾，來當成製造石油的原料，不僅可以取得大量且免費的原料，還可以解決海上塑膠垃圾的問題。

林園國小位處林園鄰近石化工業區，因此選擇以石化工業為研究方向(高雄市教育局提供)

為了更清楚呈現出研究的結果，學生們組裝了一套模型，利用馬達帶動圓形滾筒，旋轉時海面上產生圓型的漩渦可將垃圾聚攏，接著送進粉碎機、熱裂解反應爐進行裂解，使塑膠碎片回到原始的氫與碳原子狀態，接著再重新排列分子組成，就可將廢塑膠轉換成有用的燃料。這些油品可以讓海上漁船或貨輪中途補給石油，不僅可加速貨物運送時間，還可節省停泊港口的鉅額費用。

FLL世界機器人大賽是一個國際性活動，從1999年舉辦至今，每年聚集全世界頂尖團隊，讓孩子透過動手操作及創新思維來解決問題，比賽中包含機器人設計報告、核心價值報告、創新設計報告、機器人表現等四個項目，除了機器人技能外，學生還必須投入許多心血研究及成果發表。

林園國小推動機器人教育迄今邁入第11年，期間六次代表台灣出征世界賽(高雄市教育局提供)

校長洪琮琪說，林園國小推動機器人教育迄今邁入第11年，期間六次代表台灣出征世界賽，並曾獲美國機器人大賽機器人表現冠軍、澳洲國際賽程式與設計第二名的佳績，團隊取得代表權後以積極著手準備英文報告及進行體能訓練，機器人結構與程式設計也會持續精進，希望能在國際賽獲得滿分的佳績，並與世界各國頂尖團隊交流學習。