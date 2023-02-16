高市府統計，計有4412家業者申請納管，但截至目前仍有近1500家尚未提送改善計畫，呼籲業者把握最後時限提出申請。（柯宗緯翻攝）

依據 《工廠管理輔導法》、《特定工廠登記辦法》規定，申請納管的未登工廠，今年3月20日前須提送改善計畫，否則將影響納管資格，進而影響經營權益。高市府統計，計有4412家業者申請納管，但截至目前仍有近1500家尚未提送改善計畫，呼籲業者把握最後時限提出申請。

經發局表示，距離改善計畫收件截止倒數30天，高市共計4412家申請納管業者（工廠含臨登轉特登），已核准2950家，其中約1800家已提送改善計畫，仍有近1500家尚未提送改善計畫。

經發局說明，完整的改善計畫應包含外部消防水源、環保、自檢表及建築物配置圖等內容，且改善計畫經核定後需於2年內完成改善，如有正當理由無法於2年內完成改善者，最遲也應於2030年3月19日前完成，並取得特定工廠登記。

此外，如有規畫用地變更的工廠，則必須在2032年3月19日前提出用地變更計畫，且最晚需於2040年3月19日前取得一般工廠登記，才算完成工廠登記合法程序。

高市府經發局今（16）特別呼籲，業者應把握最後時限提出申請，若不及提出完整計畫，可先以簡易版計畫大綱送件，只需填寫工廠基本資料、勾選共同與個別措施計畫，以及外部消防水源、環保許可文件等檢核表後在截止日前送件。

經發局表示，後續若需補件的業者可再依通知盡速提出詳細資料及附件辦理補正，工廠改善計畫大綱已於經發局官網（https://reurl.cc/aaWQD7）公告，若有任何疑問，歡迎電洽特登辦公室專線：07-9697095。

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