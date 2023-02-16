蘇格蘭民族黨（Scottish National Party，SNP）黨魁，蘇格蘭首席部長施特金（Nicola Sturgeon）15日宣布將請辭，但會留任至選出新黨魁，為政壇投下震撼彈。施特金表示請辭是基於個人決定。

在位8年的施特金近期面臨性別改革、跨性別囚犯、獨立運動等壓力，她認為現在是退出的正確時機，但否認辭職是因為這些壓力。她說，她已沒精力應付工作，「是時候多花時間陪伴家人」。

外界普遍認為，她選擇在現在辭職，很大程度上是由於3月即將舉行的蘇格蘭民族黨特別大會，大會將確定該黨在獨立運動的下一步戰略。施特金表示她知道自己遲早會辭職，再主持這個會議是不負責任的。

施特金表示，她認為現在他們需要新領導人，帶領蘇格蘭人實現蘇格蘭獨立。她點名的繼任者人選，包括斯文尼（John Swinney）、福布斯（Kate Forbes）和羅伯森（Angus Robertson）等。