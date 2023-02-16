劉冠廷、孫可芳二度以情侶關係合作，一起演出舞台劇《呼吸》。（羅永銘攝）

劉冠廷、孫可芳情侶檔與許哲彬導演合作舞台劇《呼吸》。（羅永銘攝）

交往15年的演藝圈情侶檔劉冠廷、孫可芳再度合作，一起演出四把椅子劇團2023最新舞台劇《呼吸》，該劇改編自英國劇作家鄧肯麥克米倫作品，兩人挑戰整劇只有兩個角色，全場不中斷展開高濃度對話，且要連續演出16場！16日舉辦媒體茶敘，孫可芳回憶看到劇本時嚇到，「我覺得永遠都背不起來」，劉冠廷則為了記住海量台詞，透露兩人連私下都會額外在排練前預習或結束後勤複習，「我們把劇本錄下來反覆聽，以前在車上都聽歌，現在聽劇本，像以前背書那樣一直反覆地背」，他笑說「我早拿出這心態念書，應該當醫生了」。

劇中只有兩角要演完90分鐘，幾乎沒有休息的時刻，劉冠廷透露兩人一開始想要利用晨跑、健康吃、早睡想額外鍛鍊體力，沒想到開始上表演課、認真排練後發現超耗力，「我們幾乎從早上9點排到晚上10點，有時候請表演老師訓練身體和聲音，每天都是燒腦狀態，真的是燒到失眠。有時候還因台詞太大量，頭會嗡嗡叫，嘴脣都麻麻的。」孫可芳說接了這部戲後感受到燃燒自我的成長痛，「回到家覺得很久沒有這麼用力在活著，導演笑說我們彷彿在上聯考衝刺班！」

至於情人節，兩人也是一起在排戲中度過，劉冠廷說：「就是說情人節快樂啊！然後想說怎麼辦，沒有一起出去玩，她就說不會啊，有一起工作，也是特別的情人節吧！」孫可芳表示，印象中以前的情人節都在過年左右，大多是在台南家裡吃吃喝喝，「但他昨天有買蛋糕啦，排練中發現全部人都累到沒電，他就去買蛋糕和咖啡，還跟我說，我知道妳最喜歡起士蛋糕」，且劉冠廷怕她吃太多，還只敢買3個蛋糕，被讚超貼心。

這是兩人繼《聖筊》後的第二部以伴侶關係合作的作品，劉冠廷坦言，會因為角色遇到的問題也想想自己的問題，跟彼此一起工作會有不同於以往的新的認識、看到不同面向，關係上產生好的改變，因為自己有個毛病，跟愈親近的人講話愈不客氣，也會想說「如果跟我一起演的女演員不是她的話，會怎樣？」孫可方笑回「你會被告」，劉冠廷解釋：「因為我會突然抱她！」 因為這次是彼此完整目睹對方一整天的工作，兩人都說，現在的他們都知道彼此很忙，體貼也會更溫和一點。

孫可芳說排戲時常會發生摩擦衝突，出現像幼稚園小朋友一樣的行為，輪流向導演「告狀」：「你看他啦！」在導演仲裁之後就上演「對不起、握手」如幼兒園小朋友般的和解儀式。兩人也偶爾會另開情侶之間的「小視窗」，例如孫可芳會悄悄抱怨「為什麼沒有給我喝咖啡」，然後又快速和好。

聊到最印象深刻的橋段，劇中很怕生小孩的孫可芳想起一段「驗孕記」，讓她直呼演得很過癮，「我對驗孕很興奮又很害怕的心情，代入感是靠快篩，快篩兩條線就可以放假，代入劇中驗孕那種恐懼跟快樂。而且這場明明我們都很嚴肅，但表現出來有點荒謬、好笑，又有點日常。」她說以前就聽很多生過小孩的人講生小孩會有血、有便、有撕裂傷、痛到像被卡車輾過，但自己沒那麼深刻的體會，這次為了角色，看了很多媽媽論壇、懷孕女生分享身體種種變化，看到有人形容「比被凹斷手指痛、比斷指不痛一點」，看到覺得好可怕縮在沙發，一瞬間就懂了角色的焦慮，看到身邊有小孩的媽媽會多了以前沒有的敬佩，敬佩他們從被卡車輾過的狀態中活下來。

劉冠廷表示自己雖然喜歡小孩，但都玩別人的小孩，有次花了很多時間和愛心哄睡朋友的孩子，剛覺得很有成就感，才準備放到床上寶寶就驚醒開始哭，讓他直呼：「2個小時的努力都白費了，一、兩天還可以，要是每天都這樣持續幾個月真的很累，可能沒辦法。」孫可芳說，她也是看著姊姊的小孩，懂那種好不容易哄睡、眼睛又張開，好像恐怖片般的情景，之前沒跟劉冠廷討論過生小孩話題，「 等以後有錢請保姆，才會開始討論這件事！」

孫可芳角色經常要如連珠炮般一股腦宣洩出內心情感，她為了保持整場滿溢的情緒能量，竟開始養身體，「我的角色非常喋喋不休，現在我每天都早起，排練後回家做功課就睡覺，還會去吃補品、維他命，看中醫調身體，希望身體健康不生病才有能量，我也在練習如何持續維持高強度的情緒張力。」

至於劇中飾演高知識份子，少不了大量艱澀台詞，「目前的休閒就是不斷去搜尋吸收環保議題的知識跟名詞，好讓講出來比較日常。慶幸的是我跟導演、冠廷都是很熟悉的朋友，所以一起工作滿有安全感。」如果遇到卡詞怎麼辦？孫可芳笑說，「那就會陷入輪迴地獄，但導演鼓勵我們連演16場本來情緒就會不一樣，不管對方給什麼就接住他！」