基隆市政府交通處16日表示，日前國道客運9026路線爆出尖鋒時間民眾上不了車的狀況，經與台北市區監理所及客運業者研議後，新措施已有效改善民眾困擾。另為服務假日民眾的轉乘需求，自19日起，9026路線將於假日停靠南港轉運站。

今年1月20日起，國道客運9026路線轉由福和客運及皇家客運聯營，且變更路線，行經汐止市區，終點設於南港展覽館站。為服務通勤民眾，業者另規畫9026A路線，在上下班尖峰時段循原路線行駛，並停靠南港轉運站。

日前有通勤族陳情，指在上下班尖峰時刻常有上不了車的狀況，尤其是下班尖峰時間，往往讓民眾大排長龍。為此，基隆市政府15日邀集臺北市區監理所及客運業者，研議改善措施。

15日的結論，業者承諾將在上班尖峰時刻，依實際排隊狀況，機動增開班車紓解排隊人潮。另外下班尖峰時間，也在臺北市區監理所同意下，自即日起延後至晚間9時，也就是說將原本8時至9時的9026路線，改為9026A路線，以符合通勤族的實際需求。

另外，交通處長王圳宏表示，由於假日期間民眾仍有至南港轉運站轉乘的需求，但現行假日期間沒有9026A路線班車。因此，也與客運業者溝通，自2月19日起，假日期間發車的9026路線，將全數停靠南港轉運站，提供民眾假日期間的轉乘需求。

交通處表示，經派員實地視察，15日下班尖峰時刻及16日上班尖峰時刻載運的狀況都獲得相當程度的改善，後續將持續觀察。

交通處強調，未來將持續監督9026路線及班次，也將與公路總局及客運業者滾動式檢討及調整，有效解決民眾每日通勤所面臨的難處。