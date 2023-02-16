內政部近日推出「住宅三箭」，包括擴大租金補貼適用對象、中產以下自用住宅貸款戶支持方案、建立青年購屋積金支持機制，減輕房貸族壓力。不過，民進黨立委高嘉瑜卻認為，居住正義的實現若只靠公帑補貼是治標不治本，短期房貸補貼支持有違分配正義，讓買不起房的年輕人有相對剝奪感。

高嘉瑜16日指出，此次房貸補貼，是以行政院在上月12日通過的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」為本，將去年政府超徵稅收的3800億元，匡列1、200億元拿來用。

高嘉瑜指出，以超徵稅收特別預算來支應補貼目前僅規劃1年期，1年後又該以何筆公帑為繼？若無法為繼，則形同「早買早享受，竟還享折扣」分配公平性令人質疑；況且，將全民的納稅錢用來 ＃補助相對有能力買房的人，則對於根本買不起的「無殼族」而言，相對剝奪感油然而生。

此外，高嘉瑜指出，去年好不容易通過《平均地權條例》打房，高房價似有下降趨勢，如今超徵的稅收卻透過房貸補貼支持回流至「擁房的資產階級、銀行」，只怕讓高房價問題持續發酵。

台灣實際租屋人口早已突破300萬人，高嘉瑜呼籲，內政部應儘早建置 租賃實價登錄系統，去年7月政府推出的「300億租金補貼」開放受理申請後，首週申請戶雖達18萬8369戶，但光是舊戶就佔14萬7205戶，申請新戶實際上僅有4萬1164戶，充分顯示租金補貼政策效益不彰，台灣租屋市場黑市問題相當嚴重，逃漏稅的房東就高達9成。

高嘉瑜說，相比買房族而言，租屋族更是相對經濟弱勢的群體，若內政部無法全面落實租賃實價登錄，徹底清除逃漏稅溫床，僅是繼續推出實益不大的租金補貼方案，租屋族弱勢的情形將永遠得不到改善。

高嘉瑜表示，短期的房貸利息支持，相比動輒幾十年的高房貸而言，頂多是讓口袋緊的房貸族喘息幾個月，收效甚微；對於真的有困難的房貸族，嘉瑜建議可研議暫緩追繳利息或用無息小額信貸協助，但絕非直接拿錢「補貼」支持，這是治標不治本。

至於最根本的高房價問題，高嘉瑜認為還是得回歸社宅增建、檢討高公設、掃蕩租賃黑市、並剷除多房壟斷，才是治本之道。