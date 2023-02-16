苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香之旅今（16）日邁入第5天，上萬信徒一路追隨，有網友在人潮中發現一個小小身影，身上還背著一塊用注音符號寫的看板，只是沒想到當他湊近一看，卻頓時熱淚盈眶，原來弟弟是為昏迷不醒的阿祖祈福，讓這名網友深受感動，「從小落實媽祖教誨，百善孝為先」。

原PO在臉書社團《白沙屯媽祖全球徒步聯誼會》發文表示，昨（15）日他跟隨媽祖來到彰化時，在人群中發現一個小孩背著一塊寫滿注音的自製看板，不過當時正等著鑽轎底，沒看清究竟寫著什麼內容，原PO在心中向媽祖許願，「讓我再遇到一次」。

小弟弟向媽祖許願，希望阿祖身體健康，趕快從昏迷中醒來。（圖／何姓網友提供）

神奇的是，原PO後來竟然真的再次遇到這名弟弟，而看板的內容更是讓人揪心，原來弟弟向媽祖許願：「為我的阿祖祈禱，希望阿祖快點醒來，平平安安」，讓原PO看了淚水不斷在眼眶中打轉，直說「從小落實媽祖教誨，百善孝為先」，更不忘替弟弟的阿祖祈求身體健康。

有其他遇到弟弟的人也上傳照片，認為媽媽很棒，把孩子教得很有禮貌，還有人開玩笑說：「你拍起來，回去慢慢讀」。照片曝光後，也引來許多網友留言回覆，「小朋友加油！媽祖婆會聽到你的心聲」、「優秀乖寶貝」、「祝福阿祖早日康復」、「百善孝為先從小教起，祝福弟弟也祝福弟弟的阿婆哦」。