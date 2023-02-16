今第一站由冬山鄉順安國小師生們參與撿拾福壽螺。（吳佩蓉攝）

今（16日）宜蘭縣長林姿妙（左2）與冬山鄉農會總幹事黃志耀（左1）、農業處長李新泰（右2）和順安國小師生們一起體驗撿拾褔壽螺。（吳佩蓉攝）

今（16日）宜蘭縣長林姿妙（左2）與冬山鄉農會總幹事黃志耀（左1）、農業處長李新泰（右2）和順安國小師生們一起體驗撿拾褔壽螺。（吳佩蓉攝）

今參與活動的學生們說，農田裡的水很冰、天氣又冷，農夫真的超級無敵辛苦，深刻體會到「粒粒皆辛苦」。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府除延續「春耕撿拾福壽螺」獎勵計畫，今年首次結合縣內學校推廣食農教育。今（16日）縣長林姿妙與冬山鄉農會總幹事黃志耀、順安國小師生們一起體驗撿拾褔壽螺，讓食農教育能從小向下紮根，期盼能降低福壽螺密度與農藥使用量，共同維護自然環境生態。

一期稻作是宜蘭縣最重要的農作物，福壽螺又是危害水稻的關鍵有害生物，縣府非常重視如何防治並降低福壽螺啃食侵害，自2013年開始執行「春耕撿拾福壽螺」計畫，以每公斤8元收購螺體，每年平均可收購近4萬公斤，並補助縣內產銷班使用友善環境植物保護資材，以降低福壽螺族群量，減少化學農藥使用量。

今年縣府首次與縣內農會、學校合作，推廣食農教育課程活動，參與撿拾福壽螺的班級可獲得500元課程獎勵金；計畫開始第一站來到冬山鄉的順安國小，冬山鄉農會也特別加碼500元，希望藉此拋磚引玉讓更多學校參與。

林姿妙表示，透過食農教育，讓小朋友知道農民種植稻米非常辛苦，不論冷或熱的天氣都要犁田，我們才能有新鮮、無農藥的稻子食用，期盼藉由身體力行，共同維護宜蘭自然環境生態。今參與活動的學生們說，農田裡的水很冰、天氣又冷，農夫真的超級無敵辛苦，深刻體會到「粒粒皆辛苦」，以後飯一定要全部吃光光。

縣府農業處說明，即日起至3月31日止，每周一至周四上午8時到中午12時，可將撿拾的福壽螺送往鄰近7個代收據點，有宜蘭市、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉及三星鄉，預計收購4.1萬公斤的福壽螺；另有意參加食農教育課程的學校，可向轄內農會洽詢。