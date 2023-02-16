因應2024年的總統副總統及立委選舉，法務部調查局16日公布一波高階主管人事案，六都調查處處長有4人異動。負責調查假訊息及資安工作的調查局主任祕書吳富梅，將調任「天下第一處」台北市調查處處長，創下調查局主秘調任北市處長首例，原北市調查處長孫承一則接任吳富梅擔任主祕一職。據了解，吳、孫2人若無意外，明年均可望調升調查局副副局長。

吳富梅過去出身調查局資通安全處，由僱員做到處長，由於近年資安及打擊境外假訊息，受到政府重視，吳在資安處長任內偵辦中油、台塑遭勒索病毒攻擊案，專責對抗假訊息、調查大陸網軍有功，升任主祕並繼續負責資安業務。吳的丈夫是審計長陳瑞敏，因此後勢看漲，她是繼孟惠華之後，第二位女性調查局台北市調查處長，吳也創下調查局主秘接掌北市調處長的首例。

據了解，由於吳富梅過去並無外勤處站主管資歷，這次調任北市調處長，是為了補她外勤處站處長歷練，因現任2名調查局副局長黃義村、文翰將於明年退休，因此吳富梅及主祕孫承一2人可望升任調查局副局長。

另新北市調查處2名副處長陳白立、李文義， 分別升任國家安全維護處處長、桃園市調查處長。新北市調查處長由國家安全維護處處處長張育瑞接任、台南市調查處長由福建省調查處處長黃建華接任。六都中僅台中、高雄市兩調查處外，其餘四都調查處長都換人。其中陳白立過去擔任國安站科長，長期負責國安業務，接任國安處長後，將加強國安業務。

調查局93人異動名單如下：

一、 臺北市調查處處長孫承一調派主任秘書室主任秘書。

二、 桃園市調查處處長廖榮旭調派研究委員會主任委員。

三、 臺南市調查處處長翁維藝調派研究委員會副主任委員。

四、 保防處處長宋樂怡調派主任秘書室研究委員。

五、 兩岸情勢研析處處長劉文斌調派主任秘書室研究委員。

六、 諮詢業務處處長巫勝鴻調派主任秘書室研究委員。

七、 鑑識科學處處長胡興勇調派主任秘書室研究委員。

八、 督察處處長秦太龍調派主任秘書室研究委員。

九、 新北市調查處處長林中輝調派主任秘書室研究委員。

十、 航業調查處處長王忠彥調派主任秘書室研究委員。

十一、 總務處處長許張傳調派研究委員會研究委員。

十二、 新北市調查處副處長陳白立調陞國家安全維護處處長。

十三、 資通安全處副處長張尤仁調陞資通安全處處長。

十四、 保防處副處長凌文興調陞保防處處長。

十五、 毒品防制處副處長李詒順調陞兩岸情勢研析處處長。

十六、 財政部關務署督察室主任沈逸宏回任諮詢業務處處長。

十七、 通訊監察處處長鄭國明調派鑑識科學處處長。

十八、 資通安全處處長余尚賢調派通訊監察處處長。

十九、 財政部賦稅署監察組組長陳孝昌回任督察處處長。

二十、 公共事務室主任朱慶賢調陞總務處處長。

二十一、 主任秘書室主任秘書吳富梅調派臺北市調查處處長。

二十二、 國家安全維護處處長張育瑞調派新北市調查處處長。

二十三、 新北市調查處副處長李文義調陞桃園市調查處處長。

二十四、 福建省調查處處長黃建華調派臺南市調查處處長。

二十五、 桃園市調查處副處長連震宗調陞航業調查處處長。

二十六、 國內安全調查處副處長洪良元調陞福建省調查處處長。

二十七、 桃園市調查處副處長歐陽泓過調財政部賦稅署監察組組長。

二十八、 彰化縣調查站主任于國慶調派研究委員會局專門委員。

二十九、 國家安全維護工作站主任葉麗卿調派國家安全維護處副處長。

三十、 臺北市調查處副處長袁正煒調派廉政處副處長。

三十一、 嘉義市調查站主任吳榮修調派廉政處副處長。

三十二、 南投縣調查站主任蔡健崇調派經濟犯罪防制處副處長。

三十三、 基隆市調查站主任劉怡聖調派毒品防制處副處長。

三十四、 花蓮縣調查站主任陳慧明調派毒品防制處副處長。

三十五、 廉政處副處長吳月萍調派洗錢防制處副處長。

三十六、 中部地區機動工作站主任吳幸燦調派資通安全處副處長。

三十七、 國內安全調查處情報整合中心主任張傳志調派國內安全調查處副處長。

三十八、 臺北市調查處副處長王光齊調派國內安全調查處副處長。

三十九、 宜蘭縣調查站主任顏成安調派保防處副處長。

四十、 秘書室國會聯絡組主任李振順調派諮詢業務處副處長。

四十一、 鑑識科學處專門委員蔡坤良調派鑑識科學處副處長。

四十二、 新竹縣調查站主任范開明調派臺北市調查處副處長。

四十三、 經濟犯罪防制處副處長吳宗杰調派臺北市調查處副處長。

四十四、 國內安全調查處副處長陳宇源調派新北市調查處副處長。

四十五、 嘉義縣調查站主任劉永金調派新北市調查處副處長。

四十六、 苗栗縣調查站主任林添進調派桃園市調查處副處長。

四十七、 廉政處副處長張穎仁調派桃園市調查處副處長。

四十八、 雲林縣調查站主任張序立調派臺中市調查處副處長。

四十九、 臺東縣調查站主任謝雯欽調派臺南市調查處副處長。

五十、 澎湖縣調查站主任侯集仁調派臺南市調查處副處長。

五十一、 臺南市調查處副處長陳仁龍調派高雄市調查處副處長。

五十二、 屏東縣調查站主任戴春成調派公共事務室主任。

五十三、 南部地區機動工作站主任高吉川調派秘書室主任。

五十四、 桃園市調查處機場調查站主任王超羣調派基隆市調查站主任。

五十五、 新北市調查處重新調查站主任邱政達調派宜蘭縣調查站主任。

五十六、 臺北市調查處機動工作站主任張冠華調派新竹市調查站主任。

五十七、 臺南市調查處機動工作站主任李秩義調派新竹縣調查站主任。

五十八、 臺中市調查處豐原調查站主任李春芳調派苗栗縣調查站主任。

五十九、 臺南市調查處府城調查站主任黃文雄調派南投縣調查站主任。

六十、 秘書室主任徐國楨調派彰化縣調查站主任。

六十一、 臺南市調查處新營調查站主任李青峯調派雲林縣調查站主任。

六十二、 航業調查處高雄調查站主任范厚珍調派嘉義市調查站主任。

六十三、 新北市調查處新店調查站主任翟海平調派嘉義縣調查站主任。

六十四、 高雄市調查處鳳山調查站主任張漢明調派屏東縣調查站主任。

六十五、 航業調查處基隆調查站主任趙振宇調派花蓮縣調查站主任。

六十六、 馬祖調查站主任劉嘉明調派臺東縣調查站主任。

六十七、 東部地區機動工作站主任薛國鼎調派澎湖縣調查站主任。

六十八、 臺中市調查處臺中調查站主任陳彥有調派中部地區機動工作站主任。

六十九、 高雄市調查處機動工作站主任邱耀輝調派南部地區機動工作站主任。

七十、 高雄市調查處前鎮調查站主任左重宏調派東部地區機動工作站主任。

七十一、 高雄市調查處岡山調查站主任黃維和調派國家安全維護工作站主任。

七十二、 新北市調查處板橋調查站主任林大專調派國內安全調查處情報整合中心主任。

七十三、 新北市調查處雙和調查站主任徐富德調派秘書室國會聯絡組主任。

七十四、 洗錢防制處簡任秘書古美珠調派臺北市調查處大安調查站主任。

七十五、 臺北市調查處大安調查站主任陳志成調派臺北市調查處政經調查站主任。

七十六、 臺北市調查處松山調查站主任劉至剛調派臺北市調查處機動工作站主任。

七十七、 保防處專門委員魏男烜調派臺中市調查處豐原調查站主任。

七十八、 督察處高雄市（二）駐區督察江耿宗調派臺南市調查處府城調查站主任。

七十九、 督察處屏東縣駐區督察陳育君調派高雄市調查處前鎮調查站主任。

八十、 桃園市調查處桃園調查站主任楊秋香調派國家安全維護處專門委員。

八十一、 臺北市調查處政經調查站主任朱美音調派保防處專門委員。

八十二、 桃園市調查處機動工作站主任吳敬垣調派廉政處簡任秘書。

八十三、 督察處臺東縣駐區督察祝立宏調派總務處簡任秘書。

八十四、 臺北市調查處士林調查站主任吳熙中調派臺北市調查處簡任秘書。

八十五、 督察處桃園市駐區督察鄭國揚調派桃園市調查處簡任秘書。

八十六、 新竹市調查站主任林維成調派航業調查處簡任秘書。

八十七、 督察處宜蘭縣駐區督察張哲榮調派督察處局本部(二)駐區督察。

八十八、 洗錢防制處副處長許定家調派督察處新北市（一）駐區督察。

八十九、 督察處新竹縣市駐區督察陳家基調派督察處桃園市駐區督察。

九十、 桃園市調查處簡任秘書成尚華調派督察處新竹縣市駐區督察。

九十一、 航業調查處簡任秘書林金生調派督察處臺中市(二)駐區督察。

九十二、 督察處臺中市（二）駐區督察張素珍調派督察處臺中市(三)駐區督察。

九十三、 督察處雲林縣駐區督察潘明昌調派督察處南投縣駐區督察。