總統蔡英文16日在總統府與巴拉圭總統阿布鐸進行雙邊會晤。（總統府提供）

蔡英文總統今天偕同賴清德副總統，與巴拉圭總統阿布鐸進行雙邊會晤，並見證兩國簽署外交人員訓練及交流合作協定。阿布鐸強調，巴拉圭始終基於聯合國所揭示的普世性以及平等原則，支持中華民國參與聯合國體系，並參與國際多邊組織，一起面對全世界的挑戰。

總統蔡英文16日在總統府與巴拉圭總統阿布鐸進行雙邊會晤。（總統府提供）

蔡英文今天在總統府前廣場以隆重軍禮歡迎阿布鐸，並期待藉著這次的訪問交流，兩國持續加強合作，一起開創疫後經濟的繁榮發展。

阿布鐸則表示，他今天以一個懂得感恩的朋友的身分站在這裡，「我們不曾忘記接受過朋友幫助」，在受到疫情的衝擊時，台灣即時提供人道援助，協助巴拉圭及全世界度過疫情的難關。

阿布鐸用「有緣千里來相會」來形容巴拉圭與台灣的邦誼，強調彼此長達60多年不曾間斷的雙邊關係，為台巴兩國政府勾勒出非常重要的歷史軌跡。也相信「密切的合作是兩國關係穩固而長遠的秘訣」。

他強調，如今台巴兩國不僅是友邦，更是策略聯盟的夥伴，巴拉圭始終基於聯合國創始憲章所揭示的普世性以及平等原則，支持中華民國參與聯合國體系。巴拉圭也相信台灣是珍貴的夥伴，可以對國際社會提供重要的貢獻。

蔡英文總統16日歡迎來訪的巴拉圭總統阿布鐸。（總統府提供）

蔡英文隨後偕同副總統賴清德，與阿布鐸進行雙邊會晤，並見證兩國簽署外交人員訓練及交流合作協定。她感謝阿布鐸多次在國際場合，呼籲支持台灣的國際參與，也感謝阿里歐拉外長等政府部會首長，以各種方式為臺灣發聲。希望新的一年，兩國持續深化雙邊合作，為雙方、為全球的進步發展，創造更多新成果。

阿布鐸則回應，中華民國（台灣）對所有巴拉圭人民而言都是非常親近的友邦。他相信台灣需要世界，世界也需要台灣。巴拉圭是見證並受惠於台灣在艱困之時伸出援手的國家，全球遭受疫情影響，巴拉圭是拉丁美洲經濟成長下降最少的一個國家，都是因為台灣的協助，巴拉圭才能成功控制此次疫情。

他也再次重申巴拉圭政府最堅定的承諾，以及支持中華民國（台灣）能夠參與國際多邊組織，一起面對全世界的挑戰。並強調，這是他最後一次以國家元首的身分訪台，但未來無論身為總統或前總統，他都將是台灣最堅定的朋友。

蔡英文午間也偕同賴清德以國宴宴請阿布鐸伉儷。蔡英文表示，深化台灣和巴拉圭的經貿關係，是我們共同的目標。去年，台灣兩度籌組考察團到巴拉圭，未來，台灣和巴拉圭將繼續促進產業交流，以及推動有助民生跟經濟貿易的合作計畫，來提升雙邊關係。