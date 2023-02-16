今年228連續假期自2月25日起至28日，4天假期將有返鄉及收假旅次，交通部公路總局預計，省道塞車將以前往觀光風景區旅次為主，2月25日至28日各大觀光風景區將湧現車潮，返工車潮則預計自27日下午至28日出現。

公路總局預測，228連假期間省道易壅塞路段共24處，包含地區主要幹道（台9線蘇花路廊、南迴公路及麻里巴橋路段、台1線水底寮~楓港路段、台61線鳳鼻~香山路段、竹南及中彰大橋路段等）、銜接高速公路路段（台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山~五甲系統路段等）及重要觀光風景地區鄰近路段（台2線萬里~大武崙路段及福隆路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線桃園大溪路段及苗栗大湖路段、台9線礁溪路段、台9甲線新店~烏來路段、台14甲線霧社~清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線楓港~墾丁路段等）。

為紓解省道壅塞路況，公路總局表示，將依據各易壅塞路段交通特性規劃各項疏導措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車時段性禁行管制、省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加交通秩序及違規取締，另於蘇花路廊實施大客車優先行駛措施。

公路總局已請各客運業者籌備充足運能，滿足旅客返鄉出遊旅運需求，並推出多項公共運輸優惠措施，包括87條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠、電子票證搭乘48條台灣好行路線可享半價優惠、公共運輸轉乘優惠、「在地有腳」租賃優惠等。截至2月15日，國道客運228連假預售票總計售出11％，各路線餘票甚多，歡迎民眾多加搭乘。