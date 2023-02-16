大陸女星景甜外型亮麗，出道後星途順遂，與不少知名大咖合作，出演多部好萊塢作品，卻因為角色表現平平，令外界猜測是否靠強硬後台，直到她主演奇幻劇《司藤》，憑藉精湛演技和優雅身段征服觀眾，名聲才逐漸好轉；近日有人發現韓國用景甜的照片當成色情廣告，景甜隨後也透過工作室發出聲明。

近日有網友發現韓國街頭上有景甜肖像的廣告，宣傳單印著：「24小時內衣襯衫show」、「150名女大學生隨時待命」等字眼，推測應該是情色場所的宣傳單，該行為曝光後，不少網友表示：「支持景甜維權呀，這也太過分了」、「保護我方大美女」、「景甜可以直接跨國打官司的程度」、「盜用女生的圖片很簡單，但是只有女生本人會承擔所有飛來橫禍，做這種缺德事的人啥事沒有，往一個女生身上潑髒水的成本真的太簡單了 」。

網友發現韓國某店用景甜的肖像做廣告。（圖／微博）

景甜工作室已進行維權。（圖／景甜工作室微博）

景甜工作室稍早發出聲明：「近期網路上發現某廣告機構擅自盜用藝人景甜的照片信息，該行為已經嚴重損害藝人肖像及名譽權，工作室已第一時間連繫相關機構進行維權處理，並保留一切追究法律責任的權利。」

景甜去年也因廣告一事陷入風波，她代言某微商產品，聲稱吃了可以「阻止油脂和糖分吸收」，涉嫌宣傳減肥功效。而海報上也明確寫著，代言人景甜也在吃。該廣告涉嫌違反大陸《廣告法》，隨後依法核查處理，而代言人景甜被依法罰款722.12萬。根據大陸《廣告法》相關規定，景甜3年內不能代言廣告。對在虛假廣告中作推薦、證明受到行政處罰未滿3年的自然人、法人或者其他組織，不得利用其作為廣告代言人。3年之內不能夠再代言廣告。