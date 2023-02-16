桃園一名男子晚間搭公車時見到落單的高中女學生，竟刻意更換座位，移動到女學生旁，並脫下褲子大膽的在公車上打手槍，女學生目睹後嚇得急忙下車，並在事後報警。桃園地院審理，男子遭依公然猥褻罪判處有期徒刑2月，得易科罰金。

阿倫（化名）在2020年9月晚間搭乘公車行經桃園市龜山區醫學大樓公車站附近時，從公車倒數第3排右側靠窗座位，移動至左方座位，刻意坐在年僅17歲的高中女學生小美（化名）旁，兩人僅相距走道及一個座位距離，阿倫為逞一時色慾竟盯著小美看，一邊徒手撫摸生殖器自慰，以此方式公然為猥褻之行為，小美目睹後嚇壞，趕緊換座位到司機後方等候下車。

小美證稱自己和阿倫坐在相隔一個走道旁邊的座位，後來她發現阿倫形跡可疑，當下便傳訊息給友人表示「我旁邊好像有一個變態，我瞄旁邊的鏡子，假裝在收東西時確定他真的把褲子拉下，然後用手在自慰」，小美回顧事發當下表示「他的動作很明顯在動，且眼睛看著我，他還有笑」，並指出自己收書包下車時，阿倫又默默換回靠窗的位置，事後小美回家告訴媽媽，媽媽立即帶她報警。小美表示因為在高中畢業前每天都要穿制服坐同一台公車，為此覺得很不舒服且後來都不敢坐在公車後面，在講述過程時還因為感到委屈而哭泣。

對此阿倫辯稱自己並未在公車上自慰，然而法官勘驗監視器錄影畫面擷圖，畫面中阿倫盯著小美看，並徒手撫摸生殖器自慰，因此認定阿倫所辯屬犯後卸責之詞，不足採信，由於本案事證明確法官依公然猥褻罪判處有期徒刑2月，得易科罰金。

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