改良式獵具，可避免誤捕野生動物。（南投林管處提供／廖志晃南投傳真）

東卯山台灣黑熊經歷兩次救援野放，不幸在仁愛鄉武界山區被射殺死亡，這段生命故事拍攝成《一隻台灣黑熊之死─711／568 的人間記事》紀錄片；南投林管處在武界部落舉辦播映會，共同反思人類與野生動物關係，邁向共享山林、理性共存之路。

東卯山黑熊原是東勢林區管理處繫放研究的編號711大公熊，歷經兩次誤中陷阱和救傷，在林務局多次召開專家會議後，去年4月選擇林相完整、食物充足且鄰近水源，更與聚落、農地距離尚遠、有數處天然屏障的「丹大野生動物重要棲息環境」進行異地野放，並換上期許牠重獲熊生能一切順利的新編號568。

為防止黑熊再度跑到人類聚落，又誤中陷阱或引發人熊衝突，林務局及保育人員透過衛星追蹤，全程緊盯黑熊的移動路徑，沒想到黑熊或許因歸家心切，一路北返，並於5月抵達武界山區後失去追蹤訊號，3天後發現被掩埋的遺體。

法治社區發展協會理事長蔡進興表示，大家看了影片很感動，也讓部落族人了解事情的始末，讓大家不再害怕黑熊，遇到時就保持距離，不小心誤捕，或農地、果園、工作環境遭熊入侵，就通報林管處，並且鼓勵族人更換改良式獵具，降低誤捕黑熊的機率，部落也都希望能與野生動物友善共存。

南投林管處處長李政賢表示，如有野生動物誤中陷阱，可撥打專線（0800）000930通報，若非蓄意狩獵黑熊而傷害的行為，不會受到懲處；並鼓勵民眾將舊有的山豬吊、獸夾等陷阱，送到南投林管理處工作站免費更換新型改良式獵具，因為踏板規格直徑小於12公分，且可設定壓力值等設計，能防範誤捕黑熊或腳掌較小且體重輕的幼獸及小型食肉目等動物，降低野生動物誤觸陷阱傷害。

此外，農委會去年9月將黑熊納入生態服務給付對象，鼓勵生產者及在地居民與熊相遇，能不傷害、快通報，採取有效保育措施，如果有黑熊入侵農地或住家，都可以透過通報並配合後續處置措施領取獎勵金；一般民眾如果在山區遇到黑熊，立即通報也可以獲得小禮物，希望透過全民力量，讓東卯山黑熊悲劇不再重演。