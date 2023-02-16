台東孤老人口居全台前5名，許多失能長輩只能依賴移工或照顧服務員照顧，因長照住宿式機構照服員人力短缺，衛生福利部台東醫院打算自辦公費照服員培訓，以補足護理之家及未來全責照顧計畫的照服員缺額。

長照住宿式機構照服員人力短缺，衛生福利部台東醫院打算自辦培訓，以改善人力不足問題。（蔡旻妤攝）

照服班學員在物理治療師的指導下，學習如何將無法自理生活的病患安全抱起並移至床上，目前10多位學員正受衛生福利部委辦132小時的培訓課程，在取得照服員技術士證書後，可從事醫院、機構或居家等長照服務。

照服班學員黃小姐說，未來有意願從事照服相關工作。（蔡旻妤攝）

學員黃小姐說，家裡有老人家，倘若將來發生問題，她便能即時應變解決，因對照顧長輩有耐心，未來也有意願從事相關工作。

張姓照服員坦言，在醫院病房服務得輪3班制，服務時抱著個案移動，容易損傷腰部，因工作壓力大，體力負荷也大，加上職業傷害，容易萌生離職念頭，「不少人做一做就不想做了」，也期望待遇能再提升。

根據台東縣政府統計，去年台東長照服務目標人口1萬1000餘人，專門照顧失能長輩的住宿型機構照服員，全縣約需430人，實際卻僅405人，初步估計2024年需要452人。

衛生福利部台東醫院轄下的成功分院護理之家，就因照服員缺工，40床病床僅能收容一半人數，為進一步達成全責照護計畫，增加醫院聘僱的照服員。

由於照服員缺工是全台普遍現象，部東醫院希望增加醫聘照服員，不僅減少家屬到醫院照顧住院病人的長途奔波，在費用上也比自費少1倍，更減輕家屬的經濟負擔。

衛生福利部台東醫院院長王蘭福。（蔡旻妤攝）

部東醫院院長王蘭福表示，因受訓需要時間和費用，照服員難聘用，因此醫院打算自辦公費照服員訓練班，讓學員不必自費，培訓後只要在院內服務期滿即可，藉此改善人力不足問題。