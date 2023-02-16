adidas by Stella McCartney SEEULATER戶外運動鞋HO6157，6800元。（adidas提供）

Salomon ACS PRO推低調質感的黑、白兩色，鞋面以異材質層次堆疊出硬核視覺外觀，創造出強烈的科幻未來感，7980元。（Salomon提供）

近年經歷疫情，愈來愈多民眾喜歡往戶外跑，也讓山旅運動成為熱門活動之一，運動品牌看好商機，巧妙將自然元素融入裝束上，讓消費者彷彿成為大自然的一部分，凸顯時髦不突兀的風格。

adidas攜手環保時尚教主Stella McCartney為戶外運動愛好者打造adidas by Stella McCartney春夏2023 TrueNature系列，全系列包含防風夾克、運動內衣、運動緊身褲及戶外運動鞋等，披上天空雲圖及自然曲線，宛如從外太空視角欣賞地球風貌，除了延續環保永續的精神，更帶領大眾看見地貌之美。

此系列更結合adidas的面料科技與運動專業，從細節提升戶外玩家的實用性。防撕裂面料有助戶外玩家大動作探險，領部拉鍊設計能將連帽輕鬆收納，加上可拆卸雙袖因應戶外天氣多元穿搭，輕鬆攻克多變的戶外環境。其中立領防風夾克胸前大口袋搭配扣環設計增加收納實用性，使用回收物料合成的永續環保原料PRIMEGREEN製成，胸前的大口袋彰顯時髦個性工裝風；下端抽繩及背部網面透氣設計，加上顯眼的反光拉鍊頭，是戶外出遊時尚又實穿的選擇。同款運動褲具備鬆緊腰抽繩及彈力收口的褲腳，提升活動方便性。

此次adidas by Stella McCartney TrueNature系列更帶來全新SEEULATER戶外運動鞋款，鞋面材質以防水且保暖的COLD.RDY科技打造，橡膠鞋頭耐磨且具包覆性，就算是冬季登山也能充分禦寒。側邊將adidas經典三條紋線以織帶質地帶入表面，配色則呼應雲圖色調，低調中彰顯獨特魅力，是雙適合山林健行的耐磨鞋履。

法國戶外鞋履領導品牌Salomon Sportstyle支線深受潮流時尚人士喜愛，潮鞋ACS PRO近期也正式登台，以千禧年代Salomon經典跑鞋為復刻靈感，並重新啟用品牌經典「漩渦」標誌，搭配優雅俐落的外型與科技線條，推出百搭的黑、白兩色，詮釋Y2K復古潮流。

該鞋保留GCS鞋型輪廓，將千禧年代經典風格注入現代機能科技，採用Agile Chassis System (ACS) 底盤穩定結構，能輕鬆適應多種地形，更穩步前行；鞋面搭載SensiFit包覆科技及Kurim穩固結構，提供穩定支撐及量身打造般的貼合包覆感；透過如同百葉窗的鞋側開孔與Air flow透氣技術，以及Salomon獨家CONTAGRIP高抓地大底和方便快速地穿脫的Quicklace快綁鞋帶，創造舒適的穿著體驗，讓喜愛穿搭的潮流愛好者們，盡情穿梭在城市與戶外之中。