通膨造就萬物齊漲局面，各式產品價格水漲船高，去年底汽車價格紛紛調漲，不過Gogoro卻於元月底率先啟動策略性調整，啟動有感降低購車門檻的降價，而宏佳騰智慧電車，周四亦推出抗漲加碼方案，宏佳騰讓消費者輕鬆入主電動機車的「抗漲購車方案」，自推出以來獲得熱烈迴響，自即日(2月16日)起至3月15日止特別宣布好評加碼「全車系抗漲」優惠方案。

宏佳騰抗漲加碼方案，除了搭配政府汰舊換新補助最高可折3.58萬元外，針對旗艦頂規Ai-1 Ultra Belt、Ai-1 Ultra ABS車型，宏佳騰更提供購車分別現折2000元、3000元。

由宏佳騰與MSI微星(2377)攜手打造的「CROXERA M智慧後照鏡」，自嘖嘖集資平台開賣以來，受到市場極大討論熱潮，為了提供所有宏佳騰車主更便利的選購搭載，宏佳騰CROXERA M智慧後照鏡全台門市首度開賣。

宏佳騰元月營收0.66億元，年減76.34%、月減68.65%，連減5個月，並創下歷史第三低。不過受惠政府汰舊換新補助，且加碼購車優惠方案，均可望助力營運動能。