荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）15日表示，一名大陸前員工涉嫌竊取該公司的科技機密資料，但未具體說明何種資料被盜取。外媒披露，這名員工偷走的資料，是ASML用來儲存其機台技術資訊的軟體系統，其中包含生產先進晶片至關重要的微影設備系統資訊。

美國財經媒體引述消息人士報導，這次遭竊的資料是儲有先進晶片微影設備細節的資料儲存體。這些被竊資料來自名為Teamcenter的產品生命週期管理程式，這項工具主要供內部使用。

據該軟體供應商西門子（Siemens）官網說明，Teamcenter是技術資訊的共享資料庫，不同團隊員工可透過此工具合作和共管產品開發進程，並允許從該資料庫中取得與產品相關的知識、數據和流程。

ASML稍早在聲明中指出，一名前大陸員工盜用機密資料，因為這起資料外洩事件，該公司可能違反部分出口管制規定，目前已向有關當局通報，並全面啟動內部調查和採取補救措施。ASML強調，資料遭竊不會對其業務有重大影響。

ASML過去一年內，已發生兩起與大陸有關的機密洩漏事件。

在美國擴大出口限制前，ASML已無法向大陸銷售7奈米以下製程的極紫外光（EUV）曝光機，近期拜登政府再度要求該公司不要賣生產成熟製程晶片的深紫外光（DUV）設備給大陸。

ASML執行長Peter Wennink此前警告，如果大陸無法買到製造晶片機台，大陸半導體企業將被迫自行研發，「儘管需要時間，但最終他們會達到目標」。

為阻止大陸晶片產業發展，上個月傳出美國與日本、荷蘭達成協議，將共同限制先進晶片製造設備出口到大陸。消息人士透露，美日荷對陸出口管制協議內容並未公開，預估日本、荷蘭政府可能花數個月時間才能完成修法並實施。