日本知名迴轉壽司品牌「壽司郎」日前遭到高中生惡作劇，舌舔茶杯、醬油瓶後放回原位，甚至還用手沾口水塗抹轉盤上的壽司，消息曝光後引發熱議，沒想到今（16）日傳出台灣的「爭鮮迴轉壽司」也遭人惡搞，一名男子三度取用壽司後，用手、筷子戳了幾下壽司又把壽司放回轉盤上。司法院近日就針對此事說明，在台灣若發生類似事件，法定代理人可能會被要求連帶賠償。

司法院在臉書粉專發文說明3點，「在未成年人犯錯時，法定代理人也會有法律責任嗎？」民事上需要連帶賠償，依照《民法》第187條，法定代理人要連帶賠償被害人的損失，因為青少年大多沒有足夠資力可以賠償被害人，且法定代理人對孩子的行為負有一定程度的監督責任。

司法院指出，若法定代理人證明監督未鬆懈，或是就算認真監督仍無法避免損害，法定代理人就無須負擔賠償；不過在這種情況下，被害人仍能提出聲請，斟酌雙方經濟狀況後，讓對方負擔全部或部分的損害賠償。

而在《刑法》上，法定代理人不會因為孩子違法而有刑事責任，但《少年事件處理法》規定，若法定代理人忽視教養，導致12歲以上、18歲以下孩童觸法，少年法院能命法定代理人接受親職教育。

司法院強調，不論是依照《民法》或《少年事件處理法》的規定，「法定代理人都有監督、教養孩子的義務，以避免孩子任意侵害他人權利」，在小孩成年之前需負起監督與教養的責任。