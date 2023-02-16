剛獲得金球獎影后的楊紫瓊與男配角獎得主關繼威繼《媽的多重宇宙》後，將於Disney＋全新影集《西遊ABC》再次合作，2人在《媽的多重宇宙》中的女兒史蒂芬妮許（Stephanie Hsu）也將在該影集中合體飆戲。全劇卡司強大，包含香港男星吳彥祖、金馬影后楊雁雁與台灣新生代演員劉敬。

《西遊ABC》改編自華裔美國作家楊謹倫的人氣漫畫《美生中國人》（American Born Chinese）。今天Disney＋公開幾乎全亞裔陣容的卡司名單，楊紫瓊將飾演「觀音娘娘」、吳彥祖是「孫悟空」。而在《媽的多重宇宙》飾演楊紫瓊爸爸的吳漢章將扮演「玉皇大帝」、女兒史蒂芬妮許（Stephanie Hsu）則是「石磯娘娘」。在台灣影集《華燈初上》裡，因扮演林心如兒子備受矚目的新生代演員劉敬，將飾演楊紫瓊的姪子。

《西遊ABC》是部青春冒險影集，描述華裔美籍男孩「王進」努力在高中校園和家庭移民生活間取得平衡，並在開學第一天認識一名新來的交換生「孫維辰」，意外捲入一場東方神話的諸神之戰，讓他原本充滿挑戰的生活變得更加混亂。全劇由電影《尚氣》導演德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton）身兼導演與執行製作，預計2023年春天上線。