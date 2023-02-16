中國外交部發言人汪文斌16日主持例行記者會。有記者提問。就北約祕書長史托騰柏格在北約防長會後表示各國防長對北約防禦規畫的新指南達成共識，新指南涉及「來自中國的挑戰」。對此，汪文斌表示，中方多次指出，北約所謂的新戰略概念文件罔顧事實、顛倒黑白，頑固堅持對中「系統性挑戰」的錯誤定位，抹黑中國對外政策，對中國正常的軍事發展和國防政策說三道四，鼓動對立對抗，充滿著冷戰思維和意識形態的偏見。中方對此嚴重關切，堅決反對。

汪文斌指出，中國始終是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者。中國是世界和平發展的大好機遇，而不是北約臆想出來的什麼「系統性挑戰」。

北約宣稱自身是區域性防禦性組織，卻不斷突破地域和領域，四處挑動矛盾、製造緊張、渲染威脅、鼓勵對立。敦促北約放棄冷戰思維、陣營對抗的過時理念，放棄樹立「假想敵」、搞亂歐洲禍亂亞太的危險行徑，為歐洲和世界的和平穩定做些好事。