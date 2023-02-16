台灣與日本經常面臨各種天然災害，今消防局署、嘉義縣消防局特別邀請日本橫濱市消防局代表來台，互相分享台、日消防宣導與教育經驗，嘉義縣副縣長劉培東說，嘉義縣有多條活動斷層，此次透過面對面實體交流，可參考日本防災的各項作為，尤其嘉縣已爭取前瞻預算1.9億元要籌建災害應變中心、特搜大隊暨防災教育館，期望藉機會與日本相互交流、觀摩，互相學習，為民眾提供最佳的防災教育。

消防局署、嘉義縣消防局特別邀請日本橫濱市消防局代表來台，互相分享台、日消防宣導與教育經驗。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台灣經歷過921大地震，日本則經歷311大地震，後續均建立防災管理體系，過程費時也不容易，今在故宮南院舉辦「台日防災教育及規畫營運交流研討會」，邀請到日本橫濱市消防局預防部長山田裕之、橫濱市消防局市民防災中心館長武居德真擔任講師，講述橫濱市如何針對市民進行消防教育，以及橫濱市民防災中心規畫與營運，和官方結合民間企業推防災教育的作法，另消防署專員郭哲男則分享「台灣推動消防防災e點通App經驗」。

消防局署、嘉義縣消防局特別邀請日本橫濱市消防局代表來台，互相分享台、日消防宣導與教育經驗。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

山田裕之提及，橫濱老年人口多，人口結構跟嘉義縣類似，所以消防宣導格外重要，包括與電器行合作，在店內銷售的電視播放宣導影片，或是培訓家庭主婦成為家庭防災守護員等，受訪時進一步說明，今主要分享日本進入高齡化社會防災應對策略，還有日本消防單位用那些方法向民眾宣導防災知識。

日方代表講述橫濱市如何針對市民進行消防教育，以及橫濱市民防災中心規畫與營運等作為。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

會中日本防救災專家也特別介紹橫濱防災中心的設施、課程，對民眾防災教育方式會特別強調自助、互助、公助等觀念、安裝住警器對防範火災發生的影響，安排60至120分鐘災害電影院、減災教室、共助想像遊戲等體驗行程。

劉培東說，此次透過面對面的實體交流，可參考日本防災各項作為，所謂他山之石可以攻錯，我們可以參考別人的優點，修正自已的缺點，為未來可能面臨的災害挑戰建立更強韌的防災體系或是教育推動機制。