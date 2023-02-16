國民黨台北市議員徐巧芯在2022九合一大選期間，爆料民進黨台北市長候選人陳時中對人妻美女醫師拉手摟肩「伸鹹豬手」，引發輿論熱議。但徐巧芯也遭告發，指她涉嫌違反《選罷法》意圖使人不當選。如今結果出爐，徐巧芯被處分不起訴。徐巧芯今(16日)在臉書喊「爽啦！不起訴！」並標註「法院認證鹹豬手」。

徐巧芯2022年11月6日在臉書發文並附上爆料照片指出，陳時中到高級粵式餐廳「喆園」聚餐，且是在低消8萬的最大VIP包廂「喆園廳」用餐。爆料圖中女子為北市聯醫松德院區副院長李雅玲，當時陳時中看似狀態微醺，對人妻美女醫師又牽手又摟肩，但更傻眼的是，她的丈夫丁金聰就在旁邊。徐巧芯強調：「白話文就是傳說中的鹹豬手啦！」

徐巧芯爆料此事被3名民眾檢舉，其中包括當時參選台北市議員的律師詹晉鑒在內，向台北地檢署告發徐巧芯涉嫌違反《選罷法》意圖使人不當選。但如今官司結果出爐，檢察官調查後認為此事是「可受公評之事」，並無意圖使人不當選的犯意，將徐巧芯不起訴處分。

徐巧芯今(16日)在臉書轉發新聞並喊道「爽啦！不起訴」，並標註「那個詹什麼的落選」、「法院認證鹹豬手」。

網友也在底下留言「讚喔！陳時中又多了一個新封號：法院認證鹹豬手」、「唉~十指緊扣，配偶都沒有反應？我看到自己的老公跟別人的老婆這樣子，我不把他身家財產清光，我就不配稱人了」、「候選人本身經常做出使自己不當選之行為...這能怪誰？」。