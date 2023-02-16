對於前新竹市長林智堅對中華大學和台大學位論文爭議撤回訴願，並為「論文寫作上有瑕疵」向社會大眾表達歉意。一份網路民調詢問「民進黨中央應該對林智堅論文門公開道歉嗎？」結果竟高達95％的民眾認為民進黨中央應該對林智堅論文門公開道歉，不要偷雞摸狗搞些小動作！

民進黨中執會於2月8日通過由身兼黨主席的副總統賴清德提案的學倫爭議處理機制，規定2024候選人都要簽署「學位論文學術倫理聲明書」，學位如出於變造、造假、抄襲、由他人代筆等，交由黨紀處份。未簽署聲明書或未完成查對程序者，其研究所以上學位不列入民進黨提名所認可的學位。

資深媒體人黃揚明13日在臉書披露，民進黨官網闢謠專區有關去年7月稱林智堅論文是原創的稿子及哏圖，當天查閱發現已下架。

前新竹市長林智堅14日在臉書聲明，對中華大學一案，他尊重教育部訴願會的決議，後續也不再進行行政訴訟，同時也委由律師撤回針對台灣大學學位的訴願。對於「論文寫作上有瑕疵」，他再次向社會大眾表達歉意，接下來的這段期間，轉為自我檢討以及自我進修的日子，避免因為他個人的問題，成為對手政黨持續攻擊民進黨的議題。

一項支持林智堅的旅美教授翁達瑞則表示，他尊重林智堅的決定，但仍感到萬分不捨。林智堅在中華與台大的碩士論文，撰寫的過程「或有瑕疵」，但問題絕對不在抄襲。兩校以抄襲的罪名撤銷林智堅的學位，皆是不可承受的冤屈。

林智堅的指導教授、前國安局長陳明通在林撤回訴願後，不但仍繼續護航，更稱林智堅被指涉抄襲余正煌論文，是他客製化「台大國發所論文寫作公版」，強調「是余正煌參考了林智堅的創作成果，但林智堅並無抄襲余正煌的論文，臺大學倫會的判決實為一大冤案」！

對此，《野電視94強》Youtube頻道發起網路民調，詢問民眾，民進黨官網闢謠專區偷偷下架「林智堅沒有抄」辯護文，似乎意謂著民進黨變相承認林智堅論文抄襲，你認為民進黨中央應該對林智堅論文門公開道歉嗎？

截至16日下午4時許，總共有7561人投票，結果95％的票數都認為民進黨中央應該對林智堅論文門公開道歉，不要偷雞摸狗搞些小動作！也有5％的票數認為民進黨不應該道歉，相信林智堅一定沒有抄襲！