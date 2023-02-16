以超強防禦力聞名於世的，英國陸軍挑戰者坦克即將迎來最新型號，英國國防部的裝備與後勤支持（DE＆S）宣布，挑戰者3（Challenger 3）主戰坦克已在本月9日（四）提前通過了英國關鍵設計審查（CDR），將包含新的炮塔、升級過後的引擎、先進的感應器和火控系統以及更好的防護力。

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）14日報導，通過關鍵設計審查意味著坦克的設計已經正式敲定，主要承包商萊茵金屬貝宜陸地系統（Rheinmetall BAE System Land, RBSL）現在可以開始建造挑戰者3原型車。這項計畫最初是在2021年授予給萊茵金屬貝宜陸地系統，以8億英鎊（近新台幣292億）合約來進行的，預計將為英國陸軍提供148輛全數位化的主戰坦克，以升級陸軍現有的挑戰者2坦克。

Good morning Armoured 🌎 and welcome to a fresh new Valentine's Day 💕



We wanted to tell you the story of what happened when Challenger 2 met Leopard 2 on a romantic dalliance. It is important as the armoured family has delivered a new child - Challenger 3! pic.twitter.com/rat6IBtMkS — Queen'sRoyalHussars (@ChurchillsOwn) February 14, 2023

挑戰者3的主要特點包括以下，主砲捨棄了過去一直堅持的線膛砲，改採用了萊茵金屬L55A1 120釐米滑膛炮，與德國豹2A7坦克使用同一門，以取代挑戰者2的120釐米L55 L30A1線膛炮。

一套全新的法國達利斯集團（Thales）火控系統，砲手將使用DNGS T3瞄具和車長所使用的獵戶座（ORION）全景瞄準具，大幅增強車組人員的日夜瞄準能力。

新型模組化裝甲方案採用英國國防科學技術實驗室（ UK Ministry of Defence’s Defence Science and Technology Laboratory）自主研發的技術，使用所謂的艾普森（Epsom）和法納姆（Farnham）複合裝甲，來取代挑戰者2型的查布漢（Chobham）複合裝甲，並了整合以色列拉婓爾（Rafael）生產的戰利品（Trophy MV）主動防禦系統，可以自動迎擊來襲的反坦克飛彈、火箭彈甚至高爆反裝甲榴彈

最大的革新在於，新型炮塔可以安裝在盟友和全球夥伴的坦克上，大幅增加互換性跟後勤力量。新的發動機為挑戰者2式的Perkins 12缸柴油動力套件升級版，佐以電動冷卻風扇和升級散熱器，效率跟可靠性都大幅提升，還可改善散熱，並且改進了坦克的冷車啟動的性能。採用第3代液氣壓（Hydrogas）懸吊系統，提高駕乘舒適性和戰車行進間射擊的準確性。

DE＆S在官方新聞稿中補充說，相關供應鏈的附屬合約也已經完成簽訂，並且現在幾乎完成了對RBSL位於英格蘭中部城市泰爾福（Telford）的生產設施進行現代化和擴建的工作。預計這個設施還將用來生產英國陸軍未來的拳擊手式（Boxer）多用途裝甲車。