台灣國際蘭展每年在台南市後壁區的台灣蘭花生物科技園區舉辦，為嘉惠周邊鄉親，去年除原有後壁區民可憑證免費入園外，也開放讓白河區民免費入場，但是今年卻未納入白河區民，讓當地居民氣得抗議不公平。

台灣國際蘭展的展覽場地位於後壁區烏樹林，過去開放讓後壁區民免費參觀，不過鄰近的白河區，每年蘭展期間，同樣有大批來自外地遊客湧入，去年白河區民抱怨出入受影響，卻沒有回饋優惠，也爭取納入免票對象之一。

去年台南市政府順應民意，並希望使參展效益擴大，讓白河區民可憑證即可免費入園，經統計，當時共2萬660位白河區民憑證免費入場，後壁區則有2萬4790人；然而，今年改由農委會農糧署主辦，卻僅開放原有後壁區民免費參觀。

「太不近人情了！」台南市議員王宣貿表示，去年白河區居民有優惠，今年卻沒有同樣優惠，加上沒有給予一個合理的原因，叫白河區民情何以堪。

對此，台南市政府農業局表示，今年蘭展主辦單位升級至中央，因此農委會擬擇一日讓白河區民免費入場，市府也將建請中央恢復去年優惠模式。

今年蘭展展期期間全票250元；學生、敬老、台南市民可享優待券，平日100元、假日150元。另，如果3月3日前購買預售票，還可享折扣優惠。