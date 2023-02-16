周四泛歐Stoxx 600指數開盤升3.25點或0.70%，為467.63點。巴黎上市的空中巴士大漲3.3%，報123歐元；並同時推進法股和歐股的上漲。
該飛機製造商預計今年將生產720架客機，同於該公司原先對2022年的產量預期。但是也放緩了該公司最新A320neo客機的增產進度。
隨著對中國復甦的寄望，英國的銅價從近5周低位彈升上漲，帶動礦業股升1.4%。
此外亞洲市場的樂觀情緒也接踵而來。關於美國一月強勁的零售銷售數據，市場解讀為企業獲利的好消息，而較不擔心會導致更多的升息。
在空中巴士(Airbus)的推進之下，歐洲股市周四開局走高，同時法國CAC指數則更加逼近歷史新高水準。此外在大宗商品價格上漲之下，礦業股也上漲。
周四泛歐Stoxx 600指數開盤升3.25點或0.70%，為467.63點。巴黎上市的空中巴士大漲3.3%，報123歐元；並同時推進法股和歐股的上漲。
該飛機製造商預計今年將生產720架客機，同於該公司原先對2022年的產量預期。但是也放緩了該公司最新A320neo客機的增產進度。
隨著對中國復甦的寄望，英國的銅價從近5周低位彈升上漲，帶動礦業股升1.4%。
此外亞洲市場的樂觀情緒也接踵而來。關於美國一月強勁的零售銷售數據，市場解讀為企業獲利的好消息，而較不擔心會導致更多的升息。
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