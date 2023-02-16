南韓國防部在今天（16日）發布了最新版2022年《國防白皮書》，重新加入將北韓政權和北韓人民軍視為「敵人」的表述，為6年來首次。

根據《韓聯社》報導，尹錫悅政府上台以來首度發布國防白皮書，指出由於北韓在去年12月的勞動黨八屆六中全會上，將南韓定義為「明確的敵人」，因此也會將「不放棄核武、持續施加軍事威脅的北韓」視為敵人。過去文在寅政府期間僅稱「將威脅和侵犯韓國主權、領土、國民生命、財產安全的一切勢力視為敵人」，避免直接與北韓為敵的表述。

南韓國防部16日發布2022年版《國防白皮書》，重新加入將北韓政權和北韓人民軍視為「敵人」的表述，為6年來首次。照片中遠方為北韓軍事碉堡。（圖／美聯社）

這次的白皮書也詳列北韓違反《九一九軍事協定》的主要事例，有別於兩年前的白皮書評價北韓「大致上」遵守協定。此外，白皮書更透過圖表，呈現去年北韓共34天、每天至少發射一次彈道導彈，甚至朝雙方東部海域北界以南發射的情況。

白皮書中也提到，北韓在過去2年增加了20公斤武器等級的鈽元素，總量達到70公斤；同時北韓將2018年拆除的核試隧道進行擴建，很可能再度執行核子試爆，因此「南韓軍方將加強監控」。

提到日本，南韓在白皮書中稱對方為「擁有相同價值觀的近鄰」，這也是6年來首見的友好稱呼，顯示南韓正努力修復與日本的關係。