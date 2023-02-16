台北榮家、北榮政風室辦理「心手相廉‧向前行」反貪倡廉活動（台北榮家提供）

台北榮家、北榮政風室辦理「心手相廉‧向前行」反貪倡廉活動（台北榮家提供）

台北榮家、北榮政風室辦理「心手相廉‧向前行」反貪倡廉活動（台北榮家提供）

暌違23年的「2023台灣燈會」重返台北市盛大舉辦。輔導會政風處為落實《聯合國反貪腐公約》，推動公務部門以外之個人與團體，建立反貪腐意識，特別聯合所屬台北榮家與台北榮總政風機構，於燈會期間攜手辦理「心手相廉‧向前行」反貪宣導活動，加強民眾對政府廉能政策之認識與支持。

台北榮家表示，台北榮家與台北榮總政風室於15、16日，連續2天在2023台灣燈會國父紀念館中央展區廉政攤位辦理「心手相廉‧向前行」反貪倡廉活動。以活潑有趣的「廉政問答大挑戰」遊戲，吸引民眾現場互動，期透過寓教於樂活動方式將廉能政府陽光透明理念深化民心，共同踐行反貪腐。

會場另布置有輔導會與廉政署官方社群頻道QR Code看板，邀請賞燈民眾訂閱觀看，以接收最迅速、最正確的榮民福利及廉能政策資訊。

輔導會政風處表示，期藉由參與本次台灣燈會活動，宣導民眾瞭解會屬醫療、安養機構提供之醫療與照護服務，不會因為民眾贈禮、關說與否而有差別待遇，進而讓社會支持「杜絕紅包文化」之共識，建構廉能誠信的醫療文化與頤養環境，俾實現「廉能政府、透明臺灣、誠信社會、廉潔家園」的願景。