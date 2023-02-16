民眾黨主席柯文哲（右）參訪雲林縣北港燈會，坐上旋轉木馬幫忙行銷燈會。（張朝欣攝）

民眾黨主席柯文哲16日由雲林縣長張麗善陪同，前往北港朝天宮參拜媽祖，被問及他是2024總統大選關鍵勢力，柯表示要努力，不是坐在那裡就會變成關鍵勢力，還是要每天認真的做事；張麗善則說總統大選國民黨要團結一致才有勝選機會，只要黨提名人選就全力支持。

柯文哲此次跟隨白沙屯媽祖進香，16日抽空到北港參拜並參觀北港燈區，他表示，今年白沙屯進香團多達11萬人，張麗善縣長的用意是希望香客變遊客，因為人流代表金流，特別是3月迎媽祖活動吸引很多人參與，北港燈會很有創意，大家可以來賞花燈。

張麗善說，柯市長陪著媽祖一路來到雲林，並特地到北港參拜媽祖，用行動表達對宗教信仰的虔誠，柯市長任期內幫助雲林很多，此次她盡地主之誼向市長介紹北港燈會，燈會將展至3月12日，邀全台民眾到「燈會原鄉」北港，參拜媽祖、賞花燈、嘗美食，希望藉由柯市長的知名度，讓北港燈會更廣為人知。