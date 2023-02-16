中央推動跨縣市整合多公共運具的交通月票政策，台南市政府與鄰近高雄、屏東研議涵蓋3個縣市的市區公車、公共自行車、國道客運、高雄捷運及台鐵等公共運具優惠月票，民眾可持1張票到3縣市搭乘公共運輸「吃到飽」，減輕通勤、通學族交通費用負擔。

根據統計，搭乘台鐵往返台南、高雄的通勤通學人口約有3萬人，交通局長王銘德表示，依據交通部初步規畫，北北基桃、中彰投、南高屏三大生活圈規畫交通月票，可涵蓋區域內捷運、公車、公共自行車及台鐵，台南市與鄰近高雄市、屏東縣正積極共同研議規畫通勤、通學公共運輸月票優惠方案，準備向交通部提案爭取，後續待交通部確認申請辦法後，會立即送案，爭取盡早實施。

台南市長黃偉哲表示，北部已有完善軌道運輸系統，但南部通勤族相對未受到對等的公共運輸照顧，在南北迥異的交通環境下，中央推動公共運輸月票補助方案時，必須慎重考量南北公共運輸平權。

他今天北上行政院會也表示，交通部提出的通勤補貼方案總經費約60億元，北北基桃就拿了50億元，呼籲中央要慎重考量公共運輸平權的議題，中央補貼應多照顧尚未有捷運的縣市，加重對南部公共運輸補助經費，中央與地方共同努力推動人本交通。