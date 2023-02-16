白沙屯媽祖進香路上，有名婦人在路旁嚎啕大哭，竟引起媽祖鑾轎180度迴轉停下，並且聽著婦人淚訴內心話。

終於說出心裡話！白沙屯媽祖12日啟程後，9天8夜的進香活動，也吸引虔誠信眾在一旁等候媽祖經過，昨(15)日白沙屯媽祖原本要繼續往前行時，「粉紅超跑」突然間180度迴轉，原來是被1名婦人的哭聲所吸引，於是，轎班人員也讓婦人面對鑾轎，將心中的「苦」訴說出來；不少網友也被這畫面感動表示「把心裡話講給媽祖婆聽這樣比較好」。

從影片中可見，媽祖鑾轎在進香的路上停下來左右搖擺，接著鑾轎180度往後迴轉又停下，此時，有1名穿著橘色衣服的婦人在路旁，手持香激動大哭，接著廟方工作人員也將婦人引導到鑾轎旁，婦人邊哭邊向媽祖訴苦，並說出放在心中許久的內心話，婦人也不斷磕頭跪拜，並將心中的「苦」訴說而出。

婦人訴說完畢後，也讓廟方工作人員引導離開，媽祖鑾轎則繼續往前行，看著媽祖鑾轎離開，婦人也頻喊「謝謝」感謝；隨後婦人也表示，兒子時不時對她吼叫，讓她「有苦無處說」，也讓她每晚睡覺時感到「胸口鬱悶」很難過，所以才向媽祖訴苦，而這次她將心中的委屈說出來後，心裡也覺得輕鬆許多，也感謝媽祖願意聽她訴苦。

影片曝光後，網友紛紛留言表示「信仰的力量，撫慰人心」、「心中有苦有痛，媽祖慈悲救贖」、「把心裡話講給媽祖婆聽這樣比較好」、「看了都哭了」、「媽祖秀秀不哭」、「感人的畫面」，另外也有網友指出「阿婆應該是講他兒子把她掃地出門，讓她每天心情很鬱卒，這應該找村里長處理」。

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