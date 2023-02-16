國民黨台北市議員游淑慧日前宣布爭取港湖區立委提名，同黨的李彥秀同樣蠢蠢欲動，她今直言，港湖區現任民進黨立委高嘉瑜非常強，不管藍營誰出來選，都要有能力整合黨籍議員。游淑慧回應，相信黨內同志必會團結對外，現在應認清對手是高嘉瑜，得尋求中間與年輕選民的支持。

李彥秀今於廣播節目《POP撞新聞》接受專訪，針對港湖區2024立委選情，她表示藍綠是55波，但高嘉瑜非常強，因為高與民進黨主席賴清德的關係非常好，因此無論藍營誰出來選，要有能力整合黨籍議員，母雞也很重要。

李彥秀也說，她目前擔任婦女部主任，心力都在支援南投立委補選，因此尚未有時間考慮投入立委初選一事，3月中、3月底宣布時機會更成熟。

游淑慧對此回應，她覺得面臨2024這一場政黨對決的時候，先不要擔心內部整合的問題，她對自己國民黨的議員同志有信心，一定會團結對外，現在目前所思考的是，要如何下架民進黨？如何挑戰高嘉瑜？因為要挑戰的對手不是黨內的人，而是高嘉瑜。

游淑慧也說，如何代表國民黨爭取到更多中間、尤其是年輕選民的支持，這才是港湖2024這一役的勝敗關鍵要素。她強調，候選人的信心非常重要、勇往直前，認清對手是高嘉瑜，認清要尋求支持的是中間與年輕選民，才是這場選舉最重要的關鍵。