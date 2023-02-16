脊椎是人體重要結構之一，支撐著身體絕大部份的重量，然而不同姿勢對於椎間盤的壓力程度也大有不同，像是大多數人總認為，坐著比站著輕鬆，但其實並非如此，前者反而因為重心向前，導致椎間盤壓力上升到1.5倍之多。骨科醫師嚴可倫近日分享4大常見姿勢，分別對於椎間盤帶來多大壓力，結果顛覆許多人的認知。

嚴可倫在臉書粉專發文指出，椎間盤承受的壓力是用來評估各種動作對脊椎傷害程度的重要指標，並分享生活中常見的4大姿勢，分別會讓椎間盤承受多大壓力：

▍站立

以抬頭挺胸站立姿勢作為基準，所以站立時，椎間盤承受的壓力就是1倍。

▍坐姿

大家會直覺以為坐著比站著輕鬆，但其實坐姿反而因為重心向前、導致椎間盤負擔上升，壓力上升到1.5倍。

▍彎腰搬重

彎腰搬重最傷脊椎，尤其是椎間盤壓力，是站立時的2.2倍。

▍平躺休息

平躺時，椎間盤壓力只有站立的0.25倍，這就是為什麼幾乎所有的脊椎不舒服，平躺之後都會獲得緩解。