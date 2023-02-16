減重成為現代人風潮，但不少人會遇到少吃多運動也沒減多少的停滯期，營養師建議，此時可嘗試高強度的間歇運動再搭配燃脂食物，例如黑胡椒、綠茶咖啡、薑、小黃瓜、辣椒、燕麥片，幫助達到減重目標。

營養師高敏敏在其臉書粉專表示，若要突破減重停滯期，此時可進行高強度間歇運動，即讓身體短時間內進行「爆發性訓練」，以「強、弱、強、弱」5階段實施，首先熱身5分鐘，之後全力衝刺快跑20秒，再慢跑1分鐘，全力衝刺20秒，再慢跑1分鐘，每次運動重複3回 一周實施2~4次。此類運動可增強然之效率、基礎代謝力、心肺與肌耐力。

由於減重3分靠運動、7分靠飲食，因此高敏敏提供6種促進燃脂的食物，第一為黑胡椒，因內含的胡椒鹼能幫助抑制脂肪合成、促進脂肪燃燒；第二為綠茶、咖啡，因含有咖啡因，尤其綠茶中的兒茶素能提高燃燒力；第三為薑，內含的薑烯酚可促進代謝、抑制食慾、燃燒體內多餘的脂肪。

第四為含水量高的小黃瓜，可以幫助代謝身體的水分及鈉；第五為辣椒，因含有可幫助產熱、提高代謝率的辣椒素；第六為燕麥片，因含有可促進身體能力代謝的維生素B群。