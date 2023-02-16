一段婚姻中，相愛的兩個人可能因為某些原因，導致關係出現裂痕，甚至走到無法挽回的地步，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖兔、生肖鼠、生肖馬婚姻容易亮紅燈，其中生肖馬善於交朋友，但這種特質容易造成花心，一旦禁不起誘惑，就可能讓感情動搖或背叛婚姻的危機出現。

▍生肖兔

生肖兔在婚姻和感情方面十分細膩、敏感，他們善於珍惜眼前的緣分，懂得抓緊當下的幸福，但也因此容易患得患失，尤其在婚前或婚後，他們會有很強烈的落差感，然而那些不開心的事情，只會默默的藏在心裡，等到有一天把自己搞得疲憊不堪時，就會萌生分開的念頭。

▍生肖鼠

生肖鼠敢愛敢恨，認為只要覺得不合適，又何必互相拖拉呢？結了婚後，他們的自我意識仍然很強烈，似乎所有的事都要聽他們的，長此以往，婚姻就會朝著不健康方式發展，最終容易出現不歡而散的結果。

▍生肖馬

屬馬的人善於開拓人脈，適應能力也很強，各式各樣的人都可變成朋友，這種特質比其他生肖帶有更多的花心因素，一旦禁不起誘惑，就可能讓感情動搖、甚至是背叛婚姻，這是他們容易遇上婚姻觸礁的重要原因。