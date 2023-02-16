研華核心價值之一在於社會參與，並關注全球員工的福祉與關懷。此次土耳其地震，雖然研華土耳其子公司同仁與業績均不受影響，但仍啟動四大配捐行動方案，將贈予全球或土耳其當地非營利組織，以期藉此加速土耳其重建家園，進行短、中、長期急難救助及災後重建工作，讓在地人民能盡快回歸正常生活。
研華土耳其賑災四大配捐行動包括，研華總部攜手研華文教基金會啟動善款配捐計畫，將每筆員工的愛心捐贈放大兩倍；研華全球各地子公司配捐計畫響應；啟動研華土耳其辦公室員工自由捐贈行動與公司配捐計畫；提供受災研華同仁實質慰問金。
全球工業物聯網領導廠商研華(2395)針對此次土耳其地震表示，研華土耳其子公司同仁與業績均不受影響，而為協助土耳其震後重建，即日起啟動四大土耳其賑災配捐贈倡議行動。
研華核心價值之一在於社會參與，並關注全球員工的福祉與關懷。此次土耳其地震，雖然研華土耳其子公司同仁與業績均不受影響，但仍啟動四大配捐行動方案，將贈予全球或土耳其當地非營利組織，以期藉此加速土耳其重建家園，進行短、中、長期急難救助及災後重建工作，讓在地人民能盡快回歸正常生活。
研華土耳其賑災四大配捐行動包括，研華總部攜手研華文教基金會啟動善款配捐計畫，將每筆員工的愛心捐贈放大兩倍；研華全球各地子公司配捐計畫響應；啟動研華土耳其辦公室員工自由捐贈行動與公司配捐計畫；提供受災研華同仁實質慰問金。
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