外資現貨買超72億，期貨淨多單大增至15,936口。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為6,000餘口，買權賣權OI增量依舊相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸。
群益期貨指出，外資買期貨買現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面目前台股續作壓縮區間整理，短線在三角收斂型態不變下，台股仍可以選擇權方式保守操作。
隨著美股四大指數齊揚激勵，台股16日轉作呈現開高走高格局，盤中一路震盪上揚，終場台股收在5日均線附近位置，成交金額放大至2,303億。台股放量強彈挑戰昨高，目前在台股多空持續拉鋸下，短線台股仍可以選擇權方式保守操作。
外資現貨買超72億，期貨淨多單大增至15,936口。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為6,000餘口，買權賣權OI增量依舊相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸。
群益期貨指出，外資買期貨買現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面目前台股續作壓縮區間整理，短線在三角收斂型態不變下，台股仍可以選擇權方式保守操作。
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