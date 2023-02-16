外資現貨買超72億，期貨淨多單大增至15,936口。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為6,000餘口，買權賣權OI增量依舊相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸。

群益期貨指出，外資買期貨買現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面目前台股續作壓縮區間整理，短線在三角收斂型態不變下，台股仍可以選擇權方式保守操作。