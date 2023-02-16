大陸商務部16日發布公告，為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》、《中華人民共和國國家安全法》與不可靠實體清單工作機制依據《不可靠實體清單規定》第2、8、10條等規定，針對參與對台灣軍售的洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin Corporation）、雷神導彈與防務公司（Raytheon Missiles ＆ Defense）列入不可靠實體清單，並採取禁止投資、高管入境等限制。

據大陸商務部公告指出，具體對這兩家美國公司處以下處理措施：

一、禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；

二、禁止上述企業在中國境內新增投資；

三、禁止上述企業高級管理人員入境；

四、不批准並取消上述企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留以及居留資格；

五、對上述企業分別處以罰款，金額為《不可靠實體清單規定》實施以來各企業對台軍售合同金額的兩倍。上述企業應當自本公告公佈之日起15日內，按照相關法律法規辦理繳款。若逾期不履行本決定，不可靠實體清單工作機制將依法採取加處罰款等措施。