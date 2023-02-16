一名女網友日前與約會對象到郊外約會，結束時她稱想上公廁，對方說可以帶她到乾淨的地方，結果竟是帶到摩鐵，她本來心中十分驚恐，對方甚至說想避開塞車，晚點在離開，她則一直待在沙發與對方聊天，就這樣一連聊了3小時都沒發生任何事，她事後發文納悶「對方心態是什麼？」

該女網友在論壇「Zuvio校園」分享，她曾經與某個約會對象見面幾次感覺步錯，某次2人在海灘散步，回程時她說想上廁所，但對方稱公廁很髒，對方知道一個廁所乾淨的地方可以去，沒想到最後是帶她到一間位在住宅區的摩鐵，她當下來不及反應就被對方催促著上樓。

「我邊踏上樓梯，心理是狂尖叫，腦內也直接掠過無數的新聞事件！」原PO說該處是鄉下地區，擔心對方對她不利，她上完廁所後問對方要回家了嗎，對方說怕塞車，等過幾小時後再出發，她於是坐在沙發上滑手機，堅持不靠近床，對方也完全沒碰她，她就這樣故作鎮定與對方聊了3小時。

「真的很扯，孤男寡女在一個房間喝水聊天」她說該房間要價2500元，2人聊天內容都很正常，後來對方也毫無不悅的載她回家，之後傳訊息對她說希望下次再約，她則發文問其他網友對方心態到底是什麼？其他網友留言「感覺男生蠻紳士的」、「曖昧不代表可以不經同意載去旅館吧」、「我覺得是試探妳有沒有意願，可以就上，不行也沒差」。