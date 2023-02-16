隨著2024總統和立委選舉越來越近，藍、綠、白陣營的總統候選人也成為外界關注的對象。民進黨方面，大多數人都認為民進黨主席兼副總統賴清德會出馬角逐；另柯文哲也有很大的機率代表民眾黨，與其它兩黨展開三腳督；但國民黨方面，目前的總統候選人遲遲沒有定論。前立委柯志恩今（16）日在臉書發文稱，2024的結果絕對跟2020總統選舉不一樣。

柯志恩表示，現在很多支持者都質疑，「2024的總統選舉走向怎麼和2020那麼雷同？」，她對此給出一個獨到的分析，因為在媒體上講話的名嘴和民代都沒換啊！即使替換了幾個「新人」，但思考的邏輯相似、揣測人心的方式也相似，所謂的評論當然也是極其相似。

但對於現在的國民黨，柯志恩強調，坐轎主角換了、主事者換了，其作風也不同於以往，但在台灣的媒體上，政治劇本的情節仍會雷同，因為改變要耗費很多心力， 講的人和聽的人都用自己慣用的方式看下去，「但事實真是如此嗎？我相信，這次會不一樣！」

柯志恩極其有信心的發言，短短6小時就有超過3000名網友按讚，紛紛留言「走我們自己的節奏」、「不要自亂陣腳！不團結一切都是枉然！」、「認同柯老師，希望朱主席不要讓國民黨支持者失望、加油」、「一切要看黨主席的智慧」、「千萬要顧全大局，真正為台灣的未來考量，選出能把民進黨拉下的人選」。