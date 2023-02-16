現代人生活壓力大，就容易出現未老先衰的狀況，平時可透過按摩穴道，增加活力、預防衰老。中醫師張宏銘指出，中醫所說的腎氣與衰老程度有關，想要保養腎氣可按壓「湧泉穴」，每天按約3分鐘，有助於補腎，還可以促進血液循環。

中醫師張宏銘在YouTube頻道提到，中醫所說的腎氣與西醫的腎臟並不同，腎氣在中醫指的是「先天之本，藏精之所」，人在受孕時就已形成腎氣，因此男女都有，而腎氣的充足程度與人體衰老息息相關，有些人年紀增加又不重視保養，工作勞累常熬夜，腎氣就會迅速流失，出現未老先衰的問題，活力也會受損。

張宏銘補充說明，平時可靠按壓「湧泉穴」保養腎氣，湧泉穴是足少陰腎經穴位，位於足底部約第二與第三腳趾縫往下，指縫紋頭端與足跟後連線的3分之1處，平常可以按壓3分鐘，有助於補腎、養髮、助眠，還能緩解疼痛、促進血液循環、預防未老先衰等。

除了靠按摩穴道外，營養師楊斯涵也曾在臉書粉專提到，多吃黑色食材能滋補腎氣，分別是黑豆、黑糯米、黑芝麻、黑木耳、紫菜、海帶、黑棗、紫葡萄，它們富含植化素，例如黑豆、黑糯米的種皮有豐富天然抗氧化劑「花青素」，有助抗氧化、抗發炎。