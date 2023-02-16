不過，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，內政部說法為過去累積房貸增加幅度為0.625%，為降低購屋人壓力採取3萬元定額補助，雖然已限縮範圍至接近自用，但仍不免會有收入高卻所得低的富二代或自營業者符合資格，真正需要的可能看得到吃不到，公平性是一大問號。

根據內政部規畫，《中產以下自用住宅貸款戶支持方案》內容為，110年家戶所得合計於120萬元以內，原始核貸金額部分則分為2塊，一塊為高房價的台北市，為850萬元(總價約1200萬元)以下，其他縣市則是700萬元(總價約1000萬元)以下。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，依據政府總金額規畫，台北市比較有機會的物件，大約是單價每坪60萬元以下，坪數約20坪左右的住宅，並且以屋齡20年以上的中古大樓華廈或老公寓機會較大，若以區域來看，文山區、萬華區及北投區是台北市較低價的區域。

相較之下，其他縣市核貸金額700萬元(總價約1,000萬元)的天花板限制，反應在不同縣市能買的坪數就有差異，例如新北市均價約4字頭，總價1,000萬元約可購25坪住宅，如五股、泰山、林口等區域房價約在3~4字頭，而台中市、新竹市均價約3字頭，在台中市北屯區可購30坪左右住宅，若希望坪數更大，可往價格稍低的烏日、太平、大雅等區域，至於桃園、高雄、台南均價約2字頭，高雄及台南還有許多區域均價在25萬以下，能符合總價限制的選擇更多，整體而言，北部地區較難符合政府所開出來的條件。