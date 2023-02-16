四面八方挑戰獲利再創新高。國泰金控子公司國泰世華銀行去年自結稅後淨利257.1億元，創其歷史新高，年成長8％，今年揭露「三輕一強」四營運策略，及八大行動方案，將以強化資本效率、完善數位營運、加速組織及人才轉型，並加強總行支援前線的能力與效率，力拼今年獲利再創高峰。

國泰世華銀行總經理李偉正強調，今年仍將貫徹從2021年展開的「以輕迎戰」策略方向，持續投入資源在人才培育、系統建置與數位創新等面向。他亦宣布今年的八大重點行動方案，一是深化財管客戶業務經營；二提升企金經營體質與加強綠色金融量能；三強化海外資源投注，拓展消金市場；四為加速分行營運轉型；五持續提升數位服務；六強化端到端客戶服務體驗；七落實內控紀律與提升資本使用率；八為擴充人才庫質量。

因為疫情，國泰世華銀已有三年未實體召開「經營管理研討會」，今年重開，由郭明鑑、李偉正等率總行一級高階主管，及國泰世華銀海內外逾300位單位主管，研討今年銀行經營策略。

國泰世華銀今年的四大營運策略，是「輕資本、輕營運、輕管理及強總行」，輕資本是發展各類較不吃銀行資本的業務，如可增加手續費收入的財富管理、信用卡等，即擴大業務規模賺錢之餘，又不需大幅增資，也就是提升資本使用效率，並強化風險管理及定價能力。

輕營運即是完善數位營運能力，優化及穩定營運系統，如小額信貸、房貸的線上進件及自動化審查，到撥貸等，能透過數位強化效率，減輕營運人力負擔。

輕管理即加速戰情室運作平台，強調跨部門協作，並透過輪調等進行人才與分行轉型。

強總行，是由總行提供各單位及前線各分行，強力支援、強力協作及強化制度，透過總行支援前線及資源整合與調度，擴展核心業務，並強化內部制度及預算控管等，在四策略及八方案下，力拚今年國泰世華銀獲利再創新高。