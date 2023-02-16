開學後，學生們除了要回歸早起生活作息，課業壓力也隨之而來；上班族則面臨開工後接連兩次補班，讓許多人哀嚎體力吃不消。葡萄王PowerBOMB爆能能量飲料為此找來人氣歌手婁峻碩替大家應援，並釋出最新合作單曲「PowerBOMB」MV，近期還斜槓演員的婁峻碩笑說，自己與產品理念相近，「人生就是要勇於嘗試，不斷挑戰極限，主宰自己的每一刻。」

PowerBOMB號稱擁有黃金比例能量配方，微氣泡清爽暢快，喝一瓶就能瞬間提振精神。PowerBOMB爆能能量飲料這次特別找來人氣饒舌歌手婁峻碩擔任產品代言人，一起合作全新單曲「PowerBOMB」，首度公開單曲MV，MV裡婁峻碩以賽車手的身分帥氣飆唱RAP，讓粉絲超驚喜，紛紛在MV底下留言：「好聽到聽完捨不得睡！」快節奏旋律搭上婁峻碩最擅長的饒舌，就像喝了飲品般釋放無限能量。

婁峻碩是演藝圈標準的斜槓藝人，除了擁有饒舌歌手角色，也不斷嘗試新領域，去年演出國片《我吃了那男孩一整年的早餐》擁有亮眼票房，同時他也非常熱愛運動，曾透露即使工作再忙都會一周安排三到四天健身，希望成為全方位發展的藝人，努力精神也讓他被品牌相中擔任代言人。