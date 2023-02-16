為鼓勵休區業者朝綠色旅遊方向前進，花蓮縣府媒合旅宿業，前往壽豐、馬太鞍、舞鶴、東豐、羅山等5個休閒農業區實地踩線，希望透過整合與媒合在地產業，帶動在地特色農產與農遊，創花蓮農遊觀光人潮及商機。

旅遊踩線團到縣內5個休閒農場交流，開發農遊亮點。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

縣府農業處長陳淑雯表示，參與媒合踩線的旅宿業者包含榮獲「GTS 綠色旅行標章」樂亞旅行社及原森旅行社，推廣溯源餐廳運動的台灣農業跨領域發展協會(AMOT)，花蓮在地的秧悦美地度假酒店、東陽國際旅行社等，實地踩線過程中都表達樂觀與合作意願，研商異業合作的可能模式。

樂亞旅行社表示，花蓮5大休區永續經營的理念符合現在綠色旅遊趨勢，具備潛力成為特色的熱門行程；原森旅行社表示以銀髮、健走族群為主要客群，而台灣農業跨領域發展協會(AMOT)則表示，與立川漁場合作進行中，成功後即可利用此模式複製到休區有機業者上。

觀光旅遊業者表示，藉由這次媒合踩線將優質好農遊體驗透過各式平台與通路，推展給各地（各國）遊客，讓東部觀光經濟產值再加值。

縣府說，為休閒農業找尋多元發展一直是縣府努力的目標，近年更以「慢．精品．花蓮」為施政主軸，發展成花蓮品牌。鼓勵休閒農業區業者朝綠色旅遊方向前進，將永續理念融入於土地、農作物、農遊體驗，透過實踐行為推動永續理念。

農業處長陳淑雯說，此次共於5個休閒農業區辦理交流會，引入旅宿業、綠色餐廳等資源與花蓮休閒農業區業者之間合作，盼能促成花蓮休閒農業產品及遊程規劃，串聯不一樣的體驗行程與合作契機。