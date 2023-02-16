鋼琴家胡瀞云認為，音樂生活最好的狀態，是可以自己規劃曲目，享受所有的安排。（郭吉銓攝）

鋼琴家胡瀞云在追藝道路上，也曾感到孤單，但如今她活在最愛的音樂裡，也樂於給予，不再孤單。（郭吉銓攝）

2008年魯賓斯坦國際鋼琴大賽銀獎、台灣鋼琴家胡瀞云，近期返台，將和長榮交響樂團彈奏莫札特第17號鋼琴協奏曲，她表示，這是一首不管演奏或聆聽，都會令人感到開心的曲目，而這也是音樂的意義，「音樂能豐富人的心靈，並帶給人快樂。」

目前定居於美國費城，任教於費城天普大學，胡瀞云表示，現在的她來到一個自在的狀態，不管是練琴、教學，或是為自己規劃音樂會曲目、錄製唱片等，她都能自在地安於當下，做自己想做的事情。

胡瀞云回憶，在剛得到大獎的時候，她每年演出百場以上音樂會，也在世界各地巡迴，「成為音樂家是一個學習的過程，當時的我都是獨自一人旅行，也曾感覺孤單，那時的我並不真正知道自己在做什麼，但現在感受很不一樣了，我可以專注完成我想做的計畫，和聽眾分享我想分享的音樂。」

胡瀞云出生於1982年，她還有個姊姊，是姊姊先學鋼琴，她也跟著學，還跟著考進敦化國小音樂班5歲學琴，10歲時她聽了大提琴家羅斯托波維奇的音樂會，當時台上的日本鋼琴家演奏，讓她立志要成為鋼琴家。

胡瀞云表示，當時她很明確地告訴父母親她一定要出國讀書，「爸爸完全反對，媽媽百分百支持，我甚至希望自己可以去莫斯科音樂院，但當時我不可能自己去俄國，爸媽建議我可以跟著姊姊到美國讀書。」

於是，在網路資訊不像現在這樣方便的年代，胡瀞云和家人飛往紐約甘迺迪機場，直奔茱莉亞音樂院先修班報名，三周後考試，她如願考上了，但當時並不知道要找誰當老師，胡瀞云隨手參考了一本正在閱讀的書《貓咪與媽咪》，裡面提到了茱莉亞音樂院教授賀伯．史坦辛（Herbert Stessin），她就選了賀伯教授作為她在紐約求學的老師，開啟了逐夢之旅。

在茱莉亞音樂院求學對胡瀞云而言，是一段特別的經歷，她表示，一個人時難免感到孤單，「我的學校有很多家長，希望孩子未來可以上長春藤大學，每周六都會看到他們來接小孩，而我永遠都是一個人在那裡，但我很明確自己要的是什麼，我要成為鋼琴家，所以我會為自己排很多事情，參加音樂會、比賽，想爭取更多獎學金，也不想浪費自己學習的時間。」

胡瀞云一路讀到茱莉亞音樂院學士和碩士學位，後來又到德國漢諾威音樂戲劇學院進修，最後拿到克里夫蘭音樂院最高演奏家文憑。

胡瀞云表示，賀伯教授帶給她的是渾然天成的音樂，「他沒有加東西在學生身上，而是讓你成為你自己，並找到每個學生的特色。」而另一位恩師、鋼琴大師謝爾蓋．巴巴楊（Sergei Babayan），也在胡瀞云參加魯賓斯坦的大賽前夕，提點了她演奏上該注意的事情，讓她在上場前有調整和轉換的機會。

參加魯賓斯坦大賽可說是胡瀞云人生的轉折點，獲得獎項，不單單是她成為鋼琴家的敲門磚，過程的驚險和禮物，也成為她一生受用的寶藏。

胡瀞云透露，在比賽前夕，她其實沒有旅費可以參加這場比賽，「但是有一位我不是很熟悉的老教授，他說很欣賞我的音樂，他協助我的旅費，但是他告訴我，哪天別人有需要的時候，我也要幫忙別人。」

胡瀞云表示，她一直把這件事情記在心上，「我永遠會記得，在我最急需幫助的時候，出現了這樣一位天使，毫不猶豫地幫忙我，這也影響了我的人生，我珍惜所有的機會，我在教學時，也會盡可能地提供我可提供的協助。」

鋼琴家胡瀞云在追藝道路上，曾感到孤單，而如今她活在最愛的音樂裡，也樂於給予，不再孤單。胡瀞云與長榮交響樂團的音樂會，將於2月17日在台北國家音樂廳登場。