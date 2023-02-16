34歲呂女與國立大學碩士畢業25歲周男為姊弟戀情侶，化名「魚聞樂」涉嫌四處收購被害人個資及人頭門號卡，人頭卡每張售價1000元估算，每月賺20、30萬元，警方於去年收網查緝2人到案，並查扣行動電話7支、人頭門號卡94張及27萬元等贓證物，遭檢方起訴，並裁定羈押。

警方指出，因呂女年長且個性強勢，都在幕後主導，所以周男常在外負責與人頭戶接洽，警方於前年間破獲土耳其跨境電信詐欺機房持續溯源，進一步發現以「魚聞樂」為名的人到處搜購民眾個資，提供人頭戶，就是該情侶檔。

警方表示，呂女在網路販賣精品皮包、腕錶及保養品為生，賣場評價4.9顆星頗受好評，私下與周男涉嫌從事販賣個資及人頭門號卡給詐欺集團使用（俗稱菜商）大賺黑錢，其可依犯罪集團需求提供泰國、香港或中國大陸等地區之民眾個資。

有門號申登人向周男抱怨「收到毒品案件通知書」驚覺被誘騙民眾。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

呂女也提供台灣電信業者之人頭門號卡，甚至線上教學人頭門號遭停話時如何與電信業者客服應對申請復話。警方蒐證發現有門號申登人向周男抱怨「收到毒品案件通知書」、「太誇張了吧，當初不是說正途的人使用嗎」，可見部分人頭門號卡是誘騙民眾申辦並收購轉賣。

警方調查發現，警方掌握呂嫌假冒女性人頭向電信業者客服申請復話，警方查扣工作手機的聊天紀錄中，發現犯嫌提及「個人星座是雙子座、六月生、有小孩」等語，與呂嫌之基本資料相符，罪證確鑿。

台中市刑警大隊呼籲，民眾切勿任意將個人身分證等資料交予他人，以免遭不法業者冒名申辦人頭門號，業者也不應以身試法，貪圖小利，販售人頭門號卡供詐騙集團犯罪使用，違者最重可依刑法加重詐欺罪，判處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。