總公司位於桃園市楊梅區的景山交通公司，13日在國道發生2起重大車禍，由於景山交通公司過去有不少黑歷史，這次又再度引起社會關注。桃園市勞動局介入派員實施勞動檢查，發現任職於景山交通公司的駕駛有一日工時超過12小時、連續出勤逾7日的狀況，違反勞基法規定，將分別裁處2萬元及100萬元罰鍰。

有輛景山交通公司的貨車，13日行駛在國道6號上卻不慎撞死因車輛故障、暫停在槽化線上的小客車，導致車上的女駕駛傷重不治死亡。據了解，景山交通公司過去便爭議不斷，有讓駕駛超時工作、出勤紀錄不確實等問題，曾多次遭勞檢處開罰，甚至在2018時更有貨車駕駛疑過度疲勞，在國道上出車禍奪走3條人命。

勞動局表示，13日事發後已立即派員到該公司進行勞動檢查，發現該公司涉有違反勞基法第32條第2項及第36條第1項規定，有使駕駛1日工時超過12小時及連續出勤超過7日的狀況，出勤時間過長，未有充分休息時間，將分別裁處2萬元及100萬元罰鍰。

勞動局說，為督促業者落實交通法規及勞動法令的規定，保障貨運駕駛勞動權益與公共安全，市府近年除了執行汽車貨運業專案檢查外，也與交通監理機關辦理汽車貨運業聯合稽查，常見違法樣態為超時工作及加班費給付不足，另也再次呼籲，業者應確實依法安排駕駛出勤時間及趟次，使駕駛有充分的休息，並落實交通法令規定，避免事故再次發生。