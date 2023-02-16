白沙屯媽祖往北港進香遇到寒流來襲，民眾熱情不減穿著厚重衣物，入夜還在路邊發送免費餐點。（黃子明攝）

情人節當天寒流來襲，白沙屯媽祖往北港進香首度在彰化社頭協天宮駐駕過夜，警方派出四名員警在鑾轎周圍護駕。（黃子明攝）

白沙屯媽祖往北港進香首度在彰化社頭協天宮駐駕過夜，許多信眾前往協天宮參拜。（黃子明攝）

情人節當天寒流來襲，白沙屯媽祖往北港進香首度在彰化社頭協天宮駐駕過夜，驟降的氣溫與偶爾飄下的細雨，完全沒有澆熄隨行香燈腳（信眾）熱情，沿途提供飲食與交通服務的民眾，各自用自己的方式，繼續讓信眾吃喝睡都不愁。

白沙屯媽祖往北港進香，部分宮廟也讓自家宮廟媽祖隨行，一尊慈心媽祖被安置在一輛嬰兒推車中過夜。（黃子明攝）

白沙屯媽祖往北港進香首度在彰化社頭協天宮駐駕過夜，許多信眾前往協天宮參拜。（黃子明攝）

「外燴先生」總舖師在白沙屯媽祖往北港進香途中，把平日辦桌家當搬到街頭，動員所有團隊成員分工烹調，將典型流水席擺在路口三角窗，不怕你吃。（黃子明攝）

白沙屯媽祖往北港進香情人節抵達彰化社頭，情人節應景的巧克力都有年輕女子路邊發送，更不忘附上一句「情人節快樂！」。（黃子明攝）

傳統上台灣進香活動，沿途居民都會在自家門口或附近，準備餐點飲水讓隨行信眾享用，但也有不少人發願，跟隨隊伍移動提供餐飲，有的一兩人自己開車，將食物裝在紙箱中，伺機在路邊供餐，連情人節應景的巧克力都有年輕女子路邊發送，更不忘附上一句「情人節快樂！」；有的開著小貨車，沿路分送食物，讓步行的信眾隨手取用，更不忘強調採用高端食材，毫不馬虎；有的在路邊設攤，還運來瓦斯爐現煮熱食，讓民眾吃得全身溫暖，就算香客開車路過，只要探頭喊一聲，立刻有人遞上美食，供餐比速食店得來速更有效率；還有外燴的總鋪師，把平日辦桌家當搬到街頭，動員所有團隊成員分工烹調，將典型流水席擺在路口三角窗，不怕你吃，完全以專業辦桌規格來行善，讓人見識什麼叫做台灣人的熱情。

白沙屯媽祖駐駕的社頭協天宮路口，道路被封住禁止汽車進入，免費供餐團體在路口辦流水席。（黃子明攝）

白沙屯媽祖往北港進香有信徒在路邊設攤，還運來瓦斯爐現煮熱食，吸引許多民眾站在路邊大快朵頤。（黃子明攝）

白沙屯媽祖往北港進香沿途各式免費小吃很多，有的團體準備多種口味食物供民眾選擇，供餐的手多到讓人不知選擇哪一個？（黃子明攝）

白沙屯媽祖往北港進香，鑾轎在彰化社頭駐駕過夜，當地住戶有人慷慨提供自家庭院讓信眾搭帳棚過夜，滿滿的帳篷直像一處露營場。（黃子明攝）

入夜後，大家紛紛找尋過夜地點，團體香客有的在遊覽車上休息，超商、寺廟到處有人裹著睡袋入眠，社頭當地住戶有人慷慨提供自家庭院讓信眾搭帳棚過夜，滿滿的帳篷直像一處露營場；一家化妝品店在門口貼出「內有廁所，歡迎使用」的海報，還搬出一堆椅子擺在門口讓信眾休息，每張椅子都用布擦得很乾淨，狹窄的店門口還讓信眾搭帳棚過夜，展現十足好客誠意。 白沙屯媽祖駐駕的協天宮整晚湧入大批信徒，人潮幾乎前胸貼後背，人人帶著手機、私人物品或鮮花，在媽祖「粉紅色超跑」鑾轎前拍照或過爐，廟方出動大批志工在場疏導人群，警方也派出四名員警在鑾轎周圍護駕，媽祖的魅力完全征服這個有台灣襪子故鄉與芭樂王國的鄉鎮。